Breiten Sie sich ungeniert aus

In diesem Wohnzimmer ist die gleiche Idee umgekehrt umgesetzt. Hier läuft ein langes Regal und die Ecke und ein langes Einzelsofa steht daneben. Schön wird hier ersichtlich, dass langgezogene Einrichtungen auch ohne grosses Trara wie Farbe und Styling eine grosszügige, luftige Eleganz vermitteln. (Bild über: Italian Bark)

Bunt gemischt

Solche Einrichtungen brauchen weder Massarbeit noch riesige Räume. Wie immer benötigen alle Wohnideen, die ich hier zeige, Offenheit und Umdenken. Auch wenn viele Interiorbilder in grossen und zum Teil ausserordentlich schönen Räumen fotografiert werden, bedeutet das nicht, dass sie nicht auch in ganz normalen Wohnungen umsetzbar sind. Inspirationen regen dazu an umzudenken, etwas anderes auszuprobieren und keine Rezepte identisch nachzumachen. Dieses Wohnzimmer befindet sich zwar in einer loftähnlichen Wohnung, die Idee aber, verschiedene, ähnlich hohe beziehungsweise tiefe Möbel aneinanderzureihen, kann man überall umsetzen. Sie bringt trotz dem unkomplizierten Mix Ruhe und Luftigkeit in einen Raum. Charmant ist auch das Zusammenstellen von unterschiedlichen Sofas, die mit einem kunterbunten Teppich verbunden werden. (Bild über: Aphro Chic)

Das grosse Stück

Sitzgruppen können schnell etwas bieder wirken. Das extralange Sofa Lune von Fritz Hansen, das man nach eigenen Wünschen in verschiedenen Grössen, Farben und Ausführungen wählen kann, wirkt aber auf jeden Fall elegant und macht Lust, damit eine ganze Wand auszufüllen. Lange, breite Möbel passen gut an die Wand, während Sitzmöbel in normaler Grösse eleganter aussehen, wenn sie nicht direkt an der Wand stehen. Möbel von Fritz Hansen finden Sie zum Beispiel bei Wohnbedarf.

Grosses Theater

Wenn schon gross, dann kann man dies gleich noch mit einer entsprechenden Inszenierung unterstützen. Grün ist eine wunderbare Wohnfarbe und eignet sich fantastisch für grosse Flächen. Es wirkt immer warm und harmonisch – auch vor einem dramatischen, schwarzen Hintergrund. Dieses lange Sofa hat gleich noch lange schmale Kissen bekommen, was seine Eleganz verdoppelt. (Bild über: A part ça)

Alles in einem

Drama und Coolness spielen bei diesem multifunktionalen Möbel in Hermès-Orange die Hauptrollen. Und natürlich der schwarze Hintergrund. Eine geniale Idee, die zeigt, dass auch Studiowohnungen mit etwas Chic und Mut zum Umdenken glamourös und grossartig wirken können. (Bild über: Archispace)

Der Kissentrick

Die Idee von langezogenen Elementen funktioniert auch im Kleinen. Ein grosses, schmales, sehr langes Kissen macht dieses Bett eleganter und lässt es ruhig und harmonisch wirken. Alles von Zara Home.

Ausladend einladend

Bei diesem Bett wird ein langes Kissen noch konsequenter eingesetzt und unterstützt von einem horizontalen Bild, das oberhalb des Bettes die Wand schmückt. Damit das Bett optisch zum Mittelpunkt wird, sind alle Beistellmöbel filgran und leicht. (Bild über: The Nordroom)

Willkommen an der langen Tafel

Nach dem gleichen Prinzip wird hier ein starker, langer, modern rustikaler Holztisch mit filigranen, runden Sesseln kombiniert. Die Sessel heissen Catilina und sind von von Luigi Caccia Dominioni aus dem Jahre 1958, für Azucena. (Das Bild zeigt das Zuhause von David Chipperfield, über: Azucena)

Lange Anrichte

Diese lange Tafel hat ebenfalls Stühle, und Hocker, welche es schaffen, den Tisch atmen zu lassen. Nachgedoppelt wird mit einer superlangen, tiefen, offenen Anrichte. (Bild über: Copenhagen Depictions)

Es geht auch im Doppel

Für solch lange Tafeln braucht man keinen teuren Designertisch. Es geht auch mit zwei ganz normalen Esstischen. Diese kann man zudem auch wieder anders stellen, wenn man die Einrichtung ändern möchte. (Das Bild kommt aus meinem Stylingportfolio und ist für einen Interio-Katalog entstanden)

Sitzen Sie auf die lange Bank

Klar, hier ist die Aussicht betörend und weckt die Lust auf Ferien am Meer. Strandhüttencharme lässt sich aber auch zuhause zaubern. Eine Bank entlang dem Fenster, Matratzenkissen und viele, viele Kissen mit Seemanns-Flair. Wunderbar zum Beispiel für ein Kinderzimmer, eine Studentenbude oder für alle, die gerne improvisieren und eine Wohnlösung für ein kleines Budget suchen. (Bild über: The Nordroom)

Ein ganz anderes Sofa

Inspirationen für ungewohnte, andere Wohnideen findet man zum Beispiel in Cafés, Clubs oder Büros. Dieses Supersofa mit den kleinen Tischchen und den Sesseln dazu macht Lust, umzudenken und umzustellen. (Bild über: Turbulence)

Aneinander gereiht

Die Idee, Möbel aneinanderzureihen, habe ich schon sehr früh auf dem Sweet Home Blog vorgestellt. Dieses Beispiel mit den vielen Ikea-Schränken, die zu einem riesengrossen und praktischen Sideboard werden, habe ich ganz zu Beginn des Blogs in der Geschichte Heisse Männerräume vorgestellt. (Bild über: Style at Home)

Ein Beispiel aus dem echten Leben

Die obige Idee hat den Sweet-Home-Leser Jürg Müller aus Frauenfeld so begeistert, dass er sie gleich nachgemacht und mir ein Foto davon geschickt hat. Lesen Sie seinen Brief dazu in dem Beitrag Fanpost an den Sweet Home Blog. Sweet Home inspiriert zum Nachmachen, Interpretieren, Träumen und schöner Wohnen. Wenn Sie Einrichtungsideen haben, die Sie gerne mit den Lesern teilen möchten, schicken Sie sie mir doch per Mail, mit einem kleinen Kommentar dazu. Gerne zeige ich sie hier auf dem Blog.

