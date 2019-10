Brachliegendes Potenzial beim 3-D-Druck

Beim Raumfahrtzulieferer Ruag Space werden Metallteile für Satelliten auf 3-D-Maschinen verarbeitet. Die ETH experimentiert mit 3-D-Geräten, die Betonmauern bauen, aber auch mit der Herstellung von Strukturen im Mikromassstab für elektronische Bauteile, mit Carbonverbundstoffen für 3-D-Drucker oder mit Bioprinting mit lebenden Zellen.

Gemeinsam ist allen AM-Anwendungen die Grundidee, die der US-Physikingenieur Charles «Chuck» Hull 1986 patentieren liess. Dreidimensionale Objekte entstehen, indem sie aus einem Stapel von sehr vielen Schichten aufgebaut werden. Diese werden der Reihe nach einzeln gehärtet und addieren sich zum fertigen Gegenstand. Mit den ersten Geräten, die Hulls Unternehmen 3-D Systems baute, wurden kleine, nicht besonders solide Kunststoffteile hergestellt. Virtuelle Vorlagen in den Computern liessen sich nun auf direktem Weg zu Objekten machen, die man anfassen konnte.

Das sogenannte Rapid Prototyping, die schnelle Materialisierung von am Bildschirm entworfenen Gegenständen, ist ein wichtiger Teil der additiven Fertigung. Bei Geberit heisst es etwa, die Entwicklungszeit neuer Produkte liesse sich dank Rapid Prototyping um etwa 20 Prozent verkürzen.

3-D-Druck gilt als Eckpfeiler der Fabrik der Zukunft

Die 3-D-Drucktechnik hat sich seither sehr breit entwickelt. Es gibt eine Vielzahl von Verfahren und Materialien, für fast jede Branche und immer mehr nicht nur für Prototypen, sondern für die Serienfertigung. «Dennoch wird diese Technologie in der Schweiz in der Praxis noch recht wenig eingesetzt», sagt Hendrik Holsboer. Er ist Geschäftsführer des AM Network, eines von ­Innosuisse geförderten nationalen thematischen Netzwerks mit Mitgliedern aus Industrie und Forschung.

Das Netzwerk soll kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Einstieg in die 3-D-Welt erleichtern. Am 24. Oktober veranstaltet das Netzwerk zum Beispiel zusammen mit der ETH eine Tagung über die additive Fertigung in Forschung und Praxis, am 27. November zusammen mit der Westschweizer Fachhochschule in Marly FR einen Workshop zu additiv gefertigten Strukturen für die Medikamentenabgabe.