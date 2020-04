Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Mehrere Verletzte – BLS-Güterzug kracht in Deutschland in Brückenteil Ein Lastwagenverlad der BLS ist nördlich von Basel verunglückt. Er fuhr laut Medienberichten in ein Brückenteil und entgleiste. Es sollen mehrere Personen verletzt sein.

Der Zug fuhr in ein Brückenteil. 20min

Im baden-württembergischen Auggen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Zugunglück gekommen. Ein Güterzug der Berner BLS, der Richtung Basel unterwegs war, ist auf der Rheintalstrecke in ein Brückenteil gekracht. Bilder zeigen die schwer beschädigte Lok.

Die Badische Zeitung berichtet von mehreren Verletzten, gemäss SWR sollen es zehn sein. Der Güterzug führte auch einen Personenwagen mit, auf dem restlichen Teil befanden sich Lastwagen. Es soll sich um einen Zug der «Rollenden Landstrasse» handeln, ein Lastwagenverlad, der auch die Fahrer befördert.

Derzeit sei ein Grossaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Mehrere Waggons sind aus den Schienen gesprungen.

Gemäss der Badischen Zeitung wird in der Nähe des Unglücksortes an der Bahnstrecke gebaut. Derzeit werde eine Brücke abgerissen und in der Nähe eine neue errichtet. Das Betonteil, mit dem der Zug kollidierte, soll gemäss der lokalen Zeitung von einer der Brücken stammen, offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

