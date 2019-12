Zur Erholung ins Büro?

1 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/familien/erwerbs-haus-

Dieses Umdenken würde allen Müttern helfen, den berufstätigen, die nach einem strengen Bürotag abends dann eben doch die Mehrheit der Kinderbetreuung übernehmen. Und Müttern, die tagsdurch zu Hause arbeiten, Abends und an Wochenenden aber ebenfalls mehr schuften, als sich zu erholen. Der Mann einer Freundin wurde Opfer eines Stellenabbaus und für ein halbes Jahr Vollzeit-Hausmann. In dieser Zeit erkannte er, wie anstrengend es ist, sich den ganzen Tag um den Haushalt und die Kinder zu kümmern. Heute, O-Ton meine Freundin, «Ist für uns ganz klar: Derjenige, der mit den Kindern zu Hause war, darf abends aufs Sofa.» Solch gegenseitige Wertschätzung würde ich auch jungen Eltern wünschen, die nicht von einem Stellenabbau betroffen wurden.

Mütter, ihr macht es grossartig!

Diese Wertschätzung können wir Mütter uns aber auch gegenseitig geben. Neulich wartete ich nach einem Bürotag auf den Zug. Die Hände in meiner Jacke, über die Schulter gehängt meine klitzekleine Laptoptasche. Neben mir auf dem Gleis stand eine andere Mutter: Baby im Tragetuch, eine grosse Wickeltasche umgehängt, in der Hand der Kinderwagen mit dem Kleinkind. Während ich tiefentspannt meinem Podcast lauschte, fing das Kleinkind an laut zu weinen und sein Schnuller rollte über das Perron. Die Mutter wollte sich schon mit dem Baby und all ihrer Bagage in die Hocke begeben, um den Schnuller aufzuheben. Ich hätte uns gerne fotografiert, mich mit meinen Händen in der Jacke, sie mit ihren Schweissperlen und drüber den Schriftzug gesetzt «Wer ist hier die working mom?». Stattdessen nahm ich für sie den Schnuller vom Boden auf, lächelte ihr zu und sagte: «Du machst es grossartig. Ich habe auch zwei Kinder.» Wir kamen ins Gespräch und als der Zug einfuhr, sagte ich zu ihr: «Unter uns gesagt: An manchen Tagen fühlt es sich so an, als würde ich ins Büro gehen, um mich zu erholen.» Ihr hättet ihr Gesicht sehen sollen.

