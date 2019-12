Wintersportfreunde dürfen hoffen

Von Jörg Kachelmann (publiziert am Mon, 23 Dec 2019 09:48:32 +0000)

Kein Schnee zwischen Weihnachten und Dreikönig, Pflotsch in den Sportferien, Guggiföhn am Lauberhornrennen – die drei grossen Katastrophen des Schweizer Winterwetters. Die gute Nachricht: Wir haben noch Hoffnung, dass nichts davon eintritt.

Zumindest für die Berge der Heimat gibt es angemessene Hoffnung – durch die vielen Südföhnlagen war bisher die Alpensüdseite bevorzugt, wo grosse Schneemengen liegen. Das waren die Werte am Montagmorgen (für Details Kartenausschnitt wechseln).

Bis zum 25. abends kommt in den Bergen noch einiges dazu, auch wenn das Problem der starken Winde und der vorübergehend steigenden Schneefallgrenze bestehen bleibt: Das ist die Vorhersage für die Schneehöhen am Weihnachtstag um 19 Uhr (für Details in die Kantone und Bezirke).