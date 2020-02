Eine perfekte, kleine Stadtwohnung

Es befindet sich in einem ehemaligen Fabrikgebäude aus den Fünfzigerjahren, welches umgebaut wurde in einen Wohnblock. Im Innenhof befinden sich chice Gartenanlagen und das Treppenhaus wirkt wie in einem glamourösen amerikanischen Hochhaus.

Eingerichtet ist das Studio mit den Candyfarben dieser Zeit, Poppigem aus den Sixties und Seventies und Midcentury Designklassikern. Natürlich fehlen auch die Oma-Zimmerpflanzen nicht. Alles zusammen ergibt einen entspannten, frischen Wohnstil, der perfekt zu einer kleinen Stadtwohnung passt.

Die jetztigen Besitzer haben einen Kubus eingebaut, damit der Schlafbereich so was wie zusätzliches Zimmer ist. Eine Idee, die man auch in Mietwohnungen gut umsetzen kann. Dort muss man es beim Auszug einfach wieder abbauen. Doch ein solches kleines Glashäuschen kann, besonders in offenen Wohnsituationen sehr viel Wohqualität bieten.

Bei der Wohnecke wurde mit tiefen Eckregalen Stauraum und Ablagefläche geschaffen.

Auch die Küche ist dank dem Zwischenraum besser getrennt vom Wohnraum und hat hübsche Fensterlten bekommen.

Im Schlafzimmer hat gerade mal ein Doppelbett Platz und ein Nachttischchen. Dafür führt Karl Lagerfeld ins kleine Reich.

Typisch «urban» ist das Entree. Sperrholzregal, Velo am Haken und ein Vintage- Fundstück als Ablage und Schuhregal.

