Was Facebook vom 17. Jahrhundert lernen kann

Ende des Jahres 1600 erreichten die Petitionäre ihr Ziel, und die englische Königin unterzeichnete ein sogenanntes Charter – einen Freibrief. Dieser gewährte der neu gegründeten Gesellschaft das Monopol im Handel mit Asien, wobei der Fokus anfangs nicht auf Indien, sondern auf die Inseln Java, Sumatra, die Banda-Inseln sowie die Molukken ausgerichtet war. Das Charter war die Geburtsurkunde eines der ersten globalen Konzerne und Vorläufers der Globalisierung – der East India Company (EIC). Sie sollte den Subkontinent Indien nachhaltig prägen.

Mit Waffengewalt die Portugiesen vertrieben

Das Geschäftsmodell der EIC bestand darin, Silber und englische Textilien, vor allem aus Wolle, sowie in Europa gekaufte Waren am Roten Meer oder am Persischen Golf gegen Textilien zu handeln und diese in Java oder Sumatra gegen Gewürze zu tauschen. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts führte die EIC vor allem Pfeffer, Zucker, Salpeter und Indigo ein. Später ersetzte Tee aus China, der gegen indische Textilien und Opium gehandelt wurde, die Gewürze als wichtigstes Importgut.

Schrittweise gelang es der EIC, sich in Asien zu etablieren: 1612 eröffnete die Handelsgesellschaft ihre erste Niederlassung in Surat an der indischen Westküste. Dies gegen den erbitterten Widerstand der Portugiesen, die dort den Handel beherrschten. Doch nachdem die EIC mehrere portugiesische Schiffe versenkt hatte, standen die Kräfteverhältnisse fest. Und vor allem hatte die englische Machtdemonstration den Mogulkaiser beeindruckt, der anfangs des 17. Jahrhunderts drei Viertel von Indien beherrschte. Denn er war auf Unterstützung auf dem Wasser angewiesen, da er keine Flotte besass. Die EIC wiederum brauchte das Plazet des Mogulregenten, um auf seinem Herrschaftsgebiet Handel zu treiben.

So hatte sich die Company 1612 in Indien festgesetzt – doch der Waffeneinsatz sollte der Beginn einer langfristig verhängnisvollen Entwicklung sein. Vorerst aber blühten die Geschäfte der EIC: Die Gewinne stiegen und die Renditen betrugen im Schnitt pro Expedition 20 Prozent.

Verhängnisvolle Entwicklung zur Territorialmacht

Einschneidendes ereignete sich für die EIC 1707, als der Mogulherrscher Aurangzeb starb: Das Mogulreich zerfiel, und es kam zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Der Profiteur war die EIC, was Karl Marx so beschrieb: «and while all were struggling against all, the Briton rushed in and was enabled to subdue them all» («und währenddem alle gegen alle kämpften, eilte der Brite herbei und schaffte es, alle zu unterwerfen»).