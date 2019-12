Warum wir Karriere neu denken müssen

Meine berufliche Situation liest sich nicht gerade wie der Ratgeber «in 5 Schritten zum CEO». Mit Brechti Geburt reduzierte ich auf 60 Prozent. Den Sessel als Geschäftsleitungsmitglied eines IT-Unternehmens hatte ich schon drei Jahre zuvor geräumt. Inzwischen arbeite ich seit 9 Jahren als Soldat in einer Agentur. Teilzeitsoldat.

«Beruflicher Erfolg wäre schon schön, aber meine Familie ist mir wichtiger.» So antworten wir Pensumsreduktionisten oft auf die Karrierefrage. Stimmt ja auch: Erfolg = toll und Familie = wichtig. Nur das «aber» dazwischen passt mir nicht.

Hier ein anderes «aber»: Ich bin weder Spitzenkoch noch Professor, ABER mein Leben duftet trotzdem lecker nach Karriere. Es war noch nie so intensiv, so vielseitig. Noch nie war mein Managertalent so sehr gefordert. Dazu gehört natürlich die Waschplan-Optimization, das interactive Coaching beim Schwimmkurs und das Change-Management bei den Tischmanieren. Aber ich bin auch mit meiner beruflichen, nicht ganz stereotypen Karriere sehr zufrieden.

Ceci n’est pas une Karriere

Wir haben Karriere als starre, lineare Laufbahn gelernt – Marcel-Ospel-Style. Jeder Jobwechsel muss ein kräftiger Schritt hin zu mehr Geld und mehr Macht sein, bis wir schliesslich ganz oben angekommen sind.

Nichts gegen Geld und Macht. Nehme ich sofort. Senden Sie bitte Umschläge voller Geld und Macht zu meinen Händen an die Redaktion des Tagesanzeigers.

Aber Geld und Macht als einzige Berufsziele, denen man alles unterordnet. Das klingt für mich eher nach gülden Götzenkalb als nach beruflicher Selbstbestimmung. Die klassische Karriere wird all zu oft an der Anzahl Überstunden gemessen. Zuerst werden sie noch kompensiert oder ausbezahlt, mit dem Kadervertrag dann als selbstverständlich vorausgesetzt. Ausserdem bedeutet der Weg zur Macht jahrzehntelange Unterordnung. Wer noch nicht ganz oben thront, dient als Räuberleiter für eine Person, die schon höher steht und ihr Köpfchen noch ehrgeiziger nach dem Chefpöstchen streckt.

Denen, die das schön finden, will ich den Spass nicht verderben. Aber man könnte Karriere breiter denken. Seit Gründung der tschannenschen Familie ist Freiheit eines meiner obersten Karriereziele. Ich will meine Woche selber planen, flexibel und unabhängig sein.

Mit meinem Arbeitgeber fand ich über viele Jahr hinweg ein Modell, das mir sehr viele Möglichkeiten bietet. Natürlich will ich bei aller Flexibilität auch beruflich wachsen, fachlich besser werden und stets Neues lernen. Aktuell bin ich der drittbeste Kommunikationsberater der südöstlichen Berner Agglo unter vierzig und da geht noch was – das spüre ich bei Föhn in den Gelenken.