Warum ich meinen Hintern nie lieben werde

Was den allgemeinen Hype betrifft, so scheint der Body-Posititivity-Trend seinen Höhepunkt überschritten zu haben. Es stört mich auch nicht, wenn ich nicht mehr auf allen sozialen Kanälen mit Curvy-Models wie Ashley Graham konfrontiert werde, die nicht müde wird, ihre üppigen Formen in den höchsten Tönen zu preisen. Und, wenn übergewichtige Frauen wie das Übergrössenmodel Tess Holliday 2018 als Covermodel der britischen-«Cosmopolitan» gefeiert wurde, muss ich mir auch nicht mehr überlegen, ob ich es gut finde, dass Diversität so den Weg in den Mainstream gefunden hat, oder ob es bedenklich ist, wenn so ein ungesundes Körperbild vermittelt wird.

Ein realistischer Blick genügt

Wenn Body Positivity nachhaltig dazu führen kann, die gefährliche Mischung aus stetiger weiblicher Selbstkritik und Perfektionsdruck zu mildern, dann ist das eine tolle Sache. Ich gratuliere jeder Frau, die sich von unrealistischen Körperbildern befreit hat und ehrlich stolz über ihre Cellulite oder ihr Hinterteil streicheln kann. Mir gelingt das nicht. Auch wenn ich an meinem Hinterkopf keine Augen habe, weiss ich, dass mein Hintern, jedenfalls aus meiner Sicht, zu üppig ist. Und warum sollte ich dann in diesen «Ich bin schön, so wie ich bin»-Hymne miteinstimmen? Muss meiner Meinung nach auch nicht sein. Es genügt doch, einen realistischen Blick auf seinen Körper zu haben, sich nicht ständig selbst zu zerfleischen und dankbar zu sein, dass dieser gesund ist. Vor allem, wenn man nicht mehr 30 ist.

Neben der Body-Positivity-Bewegung wird unter dem Hashtag BodyNeutrality auf Instagram schon erfolgreich der nächste Trend lanciert, der einen sogenannt neutralen Blick auf unseren Körper fordert. So soll quasi die Lücke geschlossen werden zwischen jenen Frauen, die sich schön finden, und jenen, die ihren Körper nicht mögen. Auf den ersten Blick scheint dies eine vernünftige Sache zu sein. Auf den zweiten Blick frage ich mich, warum wir Frauen unseren Körper immer in eine Schublade stecken müssen.

Natürlich ist es gut, wenn gewisse gesellschaftliche Normen gesprengt werden, die uns vorgeben, wie wir auszusehen haben, damit wir als attraktiv empfunden werden. Und hier ist der Body-Positivity-Ansatz gut. Doch vielleicht wäre es auch an der Zeit, statt immer neue Hashtags zu generieren zu lernen, sich als Mensch ganzheitlich wahrzunehmen. Denn schliesslich sind wir Frauen doch mehr als eine (schöne) Hülle, die ständig geschmückt, perfektioniert und ins beste Licht gerückt werden muss.

Weitere interessante Postings:

Der Beitrag Warum ich meinen Hintern nie lieben werde erschien zuerst auf Von Kopf bis Fuss.