Unser Vorsatz für 2020: mehr Pausen!

«Verschnaufpausen? Und diesen Vorsatz soll ich einfacher erreichen? Ernsthaft?» Nun, wie sagt man so schön? Kleinvieh macht auch Mist. Das lässt sich auch auf Verschnaufpausen übertragen: Immer wieder einmal eine Mini-Pause einzulegen, bewirkt am Schluss mindestens so viel, wie wenn man sich einmal im Jahr eine einwöchige Auszeit gönnt.

Brei im Abo

Aber lassen Sie uns konkret werden. Ist es in der Tat das Kochen des Babybreis, das Sie stresst und zeitlich belastet, dann gibt es dafür solche eingangs erwähnten Abos: Einmal bestellen und der Brei wird fortan regelmässig nach Hause geliefert. Schonend zubereitet und bio natürlich – man braucht also kein schlechtes Gewissen zu haben, dass man nicht selber kocht. Angeboten wird der Dienst zum Beispiel vom Start-up Nübee und dem bereits etablierten Yamo.

Der Nachteil: Das Ganze belastet die Familienkasse deutlich stärker, als wenn man selber kocht. Wer sich das Brei-Abo nicht leisten kann oder will, dem empfehle ich, einfach alle zwei Wochen eine Riesenladung Babybrei zu kochen und diesen einzufrieren. Solange das Baby noch Mini-Portionen isst am besten in Eiswürfelbehältern. So kann man die Grösse der Portion Schritt für Schritt anpassen, wenn der Hunger zunimmt. Und vielleicht entdecken Sie ja plötzlich den meditativen Charakter des Gemüserüstens, wenn Sie eine Karotte nach der anderen schälen und schnippeln.

Pause fix einplanen

Sind Ihre Kinder dem Brei-Alter längst entwachsen, muss eine andere Lösung her. Das Wichtigste vorweg: Planen Sie die neu konzipierten Pausen fix ein. Jede Woche. Genau so, wie Sie das mit Ihrer neuen Aerobicstunde auch machen würden.

Sie könnten zum Beispiel die Regel einführen, dass abwechslungsweise Mama oder Papa am Sonntag ausschlafen darf und frühestens um 11 Uhr aus dem Bett geholt wird. Oder im Wochentakt einen Fünfliber für sich selber in ein Sparkässeli legen. Entweder gehen Sie damit jede Woche einmal gemütlich Kaffee trinken, ganz für sich alleine. Oder eben alle zwei Wochen, dann gibts dafür noch etwas Süsses dazu. Das mag banal klingen, aber wer sich sonst immer um alle anderen kümmert, empfindet schon eine halbe Stunde in Ruhe Kaffee trinken und sich bedienen lassen wie einen kleinen Wellnessurlaub.

Gemietetes Grosi hüten lassen

Ist Geld weniger ein Problem, könnte man sich auch einen Babysitter suchen und den Nachwuchs jede Woche zwei Stunden lang betreuen lassen. An einem Nachmittag natürlich, an dem Sie selber frei haben und die Zeit nutzen können, um wieder einmal entspannt zum Friseur zu gehen oder einfach ziellos durch die Stadt zu spazieren. Das schlechte Gewissen meldet sich bei dem Gedanken schon wieder? Dann ist vielleicht der Weg über «Mis Grosi» die Lösung. Die Plattform vermittelt Leih-Omas. Kümmert sich so ein Miet-Grossmami um die Kinder, fühlt sich das doch gleich viel weniger nach dem bösen Wort Fremdbetreuung an, oder?

Der Beitrag Unser Vorsatz für 2020: mehr Pausen! erschien zuerst auf Mamablog.