SUV-Scham? Nicht bei uns!

Gefährlich für die anderen

Es war ein SUV. Seit der Stopp-Offroader-Initiative der Jungen Grünen vor über 10 Jahren, nun in Zeiten der Klimakrise sowieso, schaffen sie es kaum mehr aus den Medien: Sport Utility Vehicles, zu deutsch, Sportnutzfahrzeuge. Oder salopp: Grosse CO2-Schleudern, sicher für Insassen, gefährlich für alle anderen. Natürlich greift diese Alltagsdefinition zu kurz. Und auch wenn meine Gedanken im Moment der beschriebenen Szene auch nur in Form von Kackhäufchen kommunizierbar gewesen wären, ist mir klar: Die Sache ist komplexer. Nicht immer sind die Rollen in Sachen CO 2 anscheinend ganz so eindeutig verteilt ((https://www.sueddeutsche.de/auto/vergleich-suv-limousine-mercedes-van-golf-1.4649838)). Auch soll es unterschiedliche Forschungsergebnisse dazu geben, ob ein SUV für Fussgängerinnen und Fussgänger gefährlicher ist, als ein normal grosser Pkw ((https://www.zeit.de/mobilitaet/2019-09/suv-sicherheit-verkehrssicherheit-unfall-fussgaenger-risiko )). Unbestritten scheint aber, dass es der normale Pkw ist, der bei einem Unfall mit einem SUV, nun, unter die Räder kommt. Und selbst wenn der Benzinverbrauch je nach SUV-Modell variiert, ist gemäss ETH-Mobilitätsexperte Peter de Haan ((https://www.srf.ch/news/wirtschaft/gelaendewagen-boomen-schweizer-fahren-auf-suvs-ab )) überschlagsmässig von 25 Prozent Mehrverbrauch auszugehen. Nicht zu übersehen zudem: Die Dinger brauchen Platz!

Schon deshalb lässt sich fragen: Was suchen sie vor dem Schulhaus? Zumal es schweizweit wohl kaum eine Schulleitung gibt, die nicht jedes Jahr Zettel mit eindringlich formulierten Begründungen verteilt, warum Kinder nicht chauffiert werden sollten. Die Argumentation ist so hieb- wie stichfest: Kämen alle motorisiert, sähe es um 8 Uhr morgens vor dem Pausenplatz aus wie downtown Bangkok zur Hauptverkehrszeit. Und gäbe ähnlich viele Unfälle, dafür weniger soziale Kontakte.

Abwägen, ein gutes Stichwort

Das betrifft, wohlgemerkt, auch Kleinstwagen. Dennoch steigt die Dringlichkeit der folgenden Frage gefühlt proportional zur Grösse des Autos: Was machen Offroader-Eltern eigentlich mit diesen Zetteln? Den Kühlergrill des Range Rovers polieren, etwa?

Nun klar, als Eltern weiss man auch, dass Zucker ungesund ist. Dennoch behilft man sich in der Not ab und an eines Schleckstengels. Ein paar Abstriche vom Ideal sind nötig, um das System Familie irgendwie sinnvoll am Laufen zu halten. Auf das Thema Schulweg angewendet heisst das: Natürlich ist es effizienter, das Kind auf dem Weg zur Arbeit gleich im Auto mitzunehmen. Eltern, die ihre Kinder noch begleiten, müssen also täglich abwägen zwischen dem Ideal der CO2-armen Langzeitbeobachtung von Häuschenschnecken am Wegesrand und dem dringlichen Ruf der kapitalistischen Logik.

Doch abwägen ist ein gutes Stichwort: Wenn die Fahrt schon gemacht wird, liesse sich nicht auch prüfen, ob Grösse, Verbrauch und mögliche Gefahren des Gefährts (auch für andere) mit dem Verwendungszweck in einem sinnvollen Verhältnis stehen? Dies scheint nicht zu passieren. Denn bei aller Kritik am SUV: Der Trend zum Supersize-Vehikel ist ungebrochen.