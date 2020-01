Superinfektion – ein Doppelangriff auf den Körper

Und dann gibt es noch die sogenannte Superinfektion, deren Namen nicht wirklich Gutes verheisst. Aus dem Lateinischen übersetzt heisst super «über». Im Fall der Superinfektion bedeutet es, dass wenn unser Körper bereits durch Erkältungs- oder Grippeviren geschwächt ist, Bakterien ein leichtes Spiel haben und das betroffene Gewebe zusätzlich infizieren können. Was in der Folge dazu führen kann, dass sich eine bestehende oder auch bereits im Abheilen begriffene Infektion wieder verstärken kann.

Eine Superinfektion fordert unserem Körper denn auch einiges ab. Wenn dieser durch eine Erstinfektion vielleicht bereits geschwächt ist, kann dies auch gefährliche Folgen haben.

Antibiotika als letztes Mittel

Im Gegensatz zu anderen Erkältungskrankheiten wird eine Superinfektion zwar durch Viren begünstigt, aber durch Bakterien ausgelöst. Darum verschreibt der Arzt in diesem Fall oft auch ein Antibiotikum. Die zu häufige und überflüssige Abgabe von Antibiotika ist in letzter Zeit immer wieder diskutiert worden. So kann sich eine Antibiotikaresistenz entwickeln, was bedeutet, dass sie bei einer wirklich nötigen Behandlung nicht mehr greifen.

Unbestritten ist allerdings, dass bei einer Superinfektion ohne spontane Besserung Antibiotika nötig sind, damit sich bestehende Symptome nicht noch verschlimmern, und sich beispielsweise eine lebensgefährliche Herzklappenentzündung oder eine Hirnhautentzündung entwickeln kann.

Ein geschwächtes Immunsystem ist riskant

Das Tückische an der Superinfektion ist, dass sie sich oft erst dann zeigt, wenn man meint, ein bestehender Infekt sei überstanden. Kommt es dann zu einer Zweitinfektion, flammen die Beschwerden wieder auf. Und dies heftiger als zuvor.

Oft passiert das, wenn das Immunsystem eines Patienten bereits geschwächt ist. Das kann bei älteren Menschen der Fall sein, oder bei solchen, die bereits an einer Vorerkrankung leiden. Oder wenn wie zurzeit viele Menschen an grippalen Effekten erkrankt sind. 5 bis 10 Prozent der Patienten, die vorher unter einer virusbedingten Bronchitis litten, entwickeln in der Folge eine Superinfektion. Diese bakterielle Lungenentzündung kann unter anderem durch Pneumokokken ausgelöst werden.

Vorsicht bei diesen Symptomen

Es scheint logisch zu sein, dass eine Superinfektion meistens gefährlicher ist als die Erstinfektion. Darum sollte man zum Arzt, wenn sich nach einer fast schon abgeklungenen Erkältung oder einem grippalen Effekt plötzlich wieder stärkere Krankheitssymptome zeigen.