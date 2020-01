Rückfall in die Steinzeit der Kommunikation

Als ich aber kürzlich zu einem wichtigen Termin und sie zu einer Freundin gehen sollte, fehlte genau diese Zeit und innere Ruhe, um auf jene Weise auf ihr prompt einsetzendes Gebrüll zu reagieren. Stattdessen sah ich mir zu, wie ich hilflos schnaubte: «Gopf, jetzt mach nicht schon wieder so ein Theater! Vorwärts, ich muss los.» Das Ganze natürlich in einem Ton, der ein aufgewühltes Kind endgültig ins Kreisch-Nirwana katapultieren muss.

Obwohl ich also genau wusste, mit welchen Worten ich das Drama hätte stoppen können, um rechtzeitig zum Termin zu kommen, spuckte ich jene Sätze aus, von denen ich haargenau weiss, dass sie alles nur noch verschlimmern. Warum zum Teufel tu ich das also? Bin ich doof?

Stressalarm im Stammhirn

Nein, bin ich nicht. Aber stolze Besitzerin eines Stammhirns. Oh, ich will mich nicht beklagen. Mein Stammhirn ist grossartig. Aber in hektischen Situationen sollte es die Klappe halten. Tut es aber nicht. Im Gegenteil. Denn kommen wir Menschen in Stress, übernimmt dieser nach uralten Mustern konstruierte Teil unseres Gehirns als erster das Kommando, und dies im selben Modus wie vor Millionen von Jahren, als es seine Aufgabe war, uns vor hungrigen Säbelzahntigern zu schützen.

Dummerweise erkennt es an heutigen Situationen nämlich einzig den Modus «Stress». Ob dessen Quelle ein aufgewühltes kleines Mädchen oder besagter Säbelzahntiger ist, unterscheidet es erst mal nicht. Stattdessen bietet es uns in seinem urzeitlichen Drang, uns das Leben zu retten, fürsorglich drei Reaktionsmuster an: Flüchten, kämpfen oder totstellen. Und da unsere heutige Waffe die Kommunikation und nicht mehr die Steinschleuder ist (hoffe ich zumindest), greift es dort auf die sicheren Werte alt erprobter Worte zurück und lässt manchmal Sätze aus uns herausspucken, die wie Autobahnen in unserm Gehirn einbetoniert sind. Umso mehr, wenn wir solche seit unserer eigenen Kindheit in uns tragen.

Wollen wir hingegen die kleinen, feinen Trampelwege neuer Kommunikationsformen in einem Stressmoment begehen, brauchen wir entweder ein sehr ausgeglichenes Gemüt oder müssen uns angewöhnen, kurz innezuhalten, um uns bewusst für den kleinen Trampelweg des besseren Wissens, anstelle der A1 blöder, alter Worte zu entscheiden. Denn mit diesem Zurückkehren zur eigenen Basis kann es uns durchaus gelingen, Konflikte zu lösen, ohne Verlierer zu hinterlassen.