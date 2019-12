Natürliche Deko-Ideen fürs Fest

Von Marianne Kohler (publiziert am Fri, 13 Dec 2019 04:00:31 +0000)

1 — Machen Sie Girlanden mit Früchten und Zapfen

Trocknen Sie Orangenscheiben im Backofen. Das verströmt einen feinen Duft und gibt Ihnen eine wunderschöne Dekoration ab. Ich würde Orangen nehmen, die ein wenig zu lange herumgelegen sind und nicht mehr so fein sind. Schneiden Sie sie in dünne Scheiben von nicht ganz 1cm Dicke. Legen Sie sie auf das Gitterrohr des Backofens, den sie auf 100 Grad Heissluft vergeheizt haben. Darunter kommt ein Blech, damit tropfenden Saft aufnehmen kann. Dann trocknen Sie die Orangenscheiben etwa 3-5 Stunden. Fädeln Sie sie abewechslungsweise mit Föhrenzäpfli auf einen dicke Schnur. Die Girlande schmückt einen Baum, oder das Zuhause. (Bild über: Chetah is the new black)