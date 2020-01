Menopause? Endlich!

Von Blog-Redaktion (publiziert am Thu, 16 Jan 2020 04:00:53 +0000)

Ehrlich. Ich würd das Folgende eigentlich lieber ganz analog bei einem oder noch lieber vier

oder fünf Glas Alkohol besprechen. Aber Achtung! Ab 45 wird Frau in unserer Gesellschaft

rasch als griesgrämige, sexfrustrierte Alkoholikerin abgestraft, wenn sie ein bisschen Spass

hat. Oder eben einfach mal Klartext redet, wenn auch unter Alkohol-Einfluss. Deshalb bleibe

ich heute zu Hause und schreibe zum Thema, schliesslich betrifft es jede von uns.

Wenn Sie sich jetzt schon überlegen, dass sie mich gleich in einem Kommentar mit dem

Adjektiv “alternd” vor einem unfreundlichen Nomen fertig machen und, dann hier gleich

vorweg: Ja, es gibt andere Probleme, grössere Themen, wie beispielsweise dem Syrienkrieg

oder der Flüchtlingskrise in Griechenland. Mir geht es um etwas anderes. Nämlich ganz

profan darum, wie mich aus jedem Frauenmagazin mit Zielgruppe ü40 ein einziges Thema

anschreit: Die Wechseljahre! DAS Tabuthema! Wobei ich ohne die Aufklärungsarbeit der

Frauenheftli-Gilde nicht einmal wüsste, wie Tabu das Thema ist: Da meine Mutter mir

Brigitte Woman abonniert hat, als das Magazin noch gut war und ich vorgestern im Notfall

die Gala gelesen habe, während ich 5 Stunden mit meinem erwachsenen Sohn auf gefühlte

eine Million Testergebnisse zu einer vom Hausarzt leider falsch eingeschätzten Angina

wartete, gehöre ich nun also zu den Aufgeklärten. Und wie: In all diesen Zeitschriften stolpere

ich über eine sagenhaft mutige Frau, die sich sowas von getraut über die Wechseljahre „ ganz

ehrlich und unverblümt“ zu schreiben. Und noch sagenhafter machen diese Offenbarungen,

dass es sich bei diesen wahnsinns mutigen Frauen um Promis handelt. Zum Beispiel Katja

(wer?) Burkard. Eine gertenschlanke, blondgelockte, enggejeanste und hochgehakte (autsch,

ab 5 cm schmerzt mein grosser Zeh wegen Arthrose) gebotoxte RTL-Moderatorin (54). Nun

ja, scheint gewichtig zu sein, denn im Lead steht, wie sie das von allen andern

totgeschwiegene Tabuthema hemmungslos besprechen werde in ihrem unglaublich

bahnbrechenden Buch (Wechseljahre? Keine Panik!) in dem sie auch ganz mutig zugibt, dass

sie gebotoxt ist und glücklicherweise ab 50 keine Wallungen und Schweissausbrüche hatte

(denn das hätte sich am Fernsehen gar nicht gut gemacht!) Aber hey, die Wechseljahre hatten

kein Pardon mit ihr als Moderatorin und Mutter und Ehefrau: Denn die (Wechseljahre) haben

sie zum Monster werden lassen: plötzlich habe sie ihre Kinder angeschrien! Und ihrem

Gatten (uiii!) widersprochen! Und weiter steht ganz schonungslos: sie hätte sich

(unglaublich!) auch körperlich verändert: müder, kraftloser, vergesslicher!

Ehrlich, mir geht dieses Gedöns von: hui, da kommen Wechseljahre, sind zwar ganz schlimm,

aber ich verrate dir, wie du auch mit 60 noch derselbe heisse Käfer wie mit 30 sein kannst,

grausam auf den Zeiger. Echt jetzt?

DANKE, LIEBE NATUR!

Ich frage mich: Warum sollte das ein Tabu sein? Ist doch super, diese chillige Zeit nach der

aktiven Reproduktionsphase. Ich würd mich mal so freuen zu lesen: Jupii! Ich bin nicht mehr

fruchtbar! Ja, ich hatte ca. 35 Jahre wilden, viel und grossartigen Sex! Schöne Kinder gezeugt,

geboren und gross gezogen. Mit Karriere gemacht. Häuser besetzt, renoviert oder gebaut.

Milliarden von frischen Vitaminen zubereitet und der Brut verabreicht, sehr viele