Jetzt wird aufgemöbelt

Mehr als ein Lückenfüller

Kleine Möbel sind oft Spontankäufe. Am besten finden Sie auch spontan einen guten Platz für sie. Jede Wohnung hat Ecken und Nischen, die perfekt sind für solch kleine Möbel. Sie brauchen natürlich nicht einfach bloss einen Platz sondern auch eine Funktion und Liebe. Verstauen Sie darin nicht einfach allerlei Krimskrams wie in Auffang-Schubladen, sondern nutzen Sie sie für etwas Bestimmtes. Das kann auch ein kleiner Luxus sein, wie alle Liebesbriefe, alle Minivasen oder alle Seidenfoulards. So wird das kleine Kästchen ein Liebesbriefschränkchen oder ein Seidenkabinett. Schmücken Sie es auch mit einigen hübschen Wohnaccessoires, Bildern, einer Leuchte. (Wandleuchte von Lighting Styles)

Der Hocker wird zum Minisofa

Nicht alle kleinen Möbel sind Staumöbel. Stühle, Hocker oder ein Pouf gehören auch die Kategorie von Lieblingsstücken, die man von irgendwoher nach Hause schleppt, wie eine Trophäe. Hier wurde ein Pouf mit Kissen zu einem kleinen Sofa. Ein Ruheplatz zwischen Zimmern oder im Entree, wo man auch bequem seine Schuhe an- und ausziehen oder die Handtasche ablegen kann. Die Galerie von Bildern rundherum geben ihm Salon-Allüre. (Bild über: Colectiven)

Kommode als Nachttisch

Lieblingsmöbel sehen oft dann am besten aus, wenn sie nicht dort stehen, wo man sie erwartet. So macht sich hier eine Kommode ganz grossartig als Nachttisch. (Bild über: The Grit and Polish)

Eine Sache der Proportionen

In dieser Nische kommen ganz unterschiedliche gekonnt zusammen und werden so was wie ein dreidimensionales Bild. Wäre bloss der Schrank alleine da würde die Ecke, und auch der Schrank, ziemliche langweilig wirken. Mit Stuhl, Spiegel, Wandschrank und Leuchte ist ein lebendiges Stilleben entstanden bei die Proportionen des Raumes und der Möbel in Spannung zueinander stehen. (Bild über: xxx)

Da spürt man Liebe

Beistelltische neben Sitzmöbeln bieten Platz für Dinge, die wir lieben. Je hübscher diese Dinge sind umso wertvoller wirkt der Beistelltisch. (Bild über: Coco Kelley)

Herzstück in der Küche

Persönliches tut jeder Küche gut. Besonders durchschnittliche Einbauküchen brauchen diese kleine Regale auf denen man schöne Dinge sichtbar platzieren kann. Hier ist ein einfaches kleines Industrieregal zu einem echten Gemütlichmacher geworden. Es bekam gar mit einer Kiste noch eine zusätzliche Etage. (Bild über: xxx)

Auf einmal ein Held

Viele Möbel bleiben einfach bei uns, auch wenn sie nichts Besonderes sind. Aber manchmal hilft eine gute Idee und aus etwas Unscheinbarem wird ein Hingucker. Farbe ist da immer eine gute Idee und natürlich ein tolles Styling. (Bild über: xxx)

Im Himmel

Dieser entzückende Tapetenhintergrund schafft es, das ein Minitischen im Himmel landet und man sich liebend gern dran setzt, auch wenn es eigentlich in der hintersten Ecke steht. (Bild über: Style by Emily Hendersen)

Poesie pur

Hier kommen zwei Lieblinge zusammen und bringen Poesie in eine Wohnung. Dieses Paar zeigt, dass Wohnen eben eine der allergrössten Gefühlsangelegenheit ist. Je wohler wir uns zu Hause fühlen, umso glücklicher sind wir. Und dabei helfen vertraute Mitbewohner, denn das sind geliebte Möbel, mehr als Status, Trend und Coolness. (Bild über: Remodelista)

Credits:

