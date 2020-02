Ein Hoch auf das Nestmodell

50/50

Da wir in Zürich wohnen, konnten wir auf die Schnelle nicht zwei Wohnungen auftreiben. Aus pragmatischen Gründen, aber nicht nur, schlug ich bei einem klärenden Gespräch mit einem befreundeten Mediator vor, dass wir zuerst als WG weiterleben, später dann das Nestmodell leben, bei dem die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, und wir Eltern, wenn wir die Betreuungsaufgaben übernehmen einfliegen. Die Betreuung und der finanzielle Unterhalt sei gleichwertig zu leisten. Wir leben also «50/50», darauf haben wir uns geeinigt. Das Nest sollte es «bis auf Weiteres» sein. Denn, was spricht dagegen, dass die Eltern, die die ganze Sache zum Scheitern gebracht haben, die Konsequenzen tragen müssen, aus der Reisetasche leben, meinetwegen auf Sofas von Freunden schlafen und die Kinder weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld wohnen, spielen – ohne dass die Lieblingspuppe am anderen Ort vergessen, die Regenhose für den Waldtag leider doch nicht hier ist– und aufwachsen dürfen? Scheinbar Vieles.

Vorurteile gegen das Nestmodell

Das Nestmodell funktioniert leider nur, wenn beide Seiten es wollen. Nach nur zehn Monaten im Nest und gegen meinen Willen hat mein Ex-Partner nun eine Wohnung, in der die Kinder zur Hälfte auch leben sollen. Was mich dabei nachhaltig traurig stimmt, nein ärgert, ist, dass weder er, die Gesellschaft, noch die verfügbaren Ratgeber dem Nestmodell je eine Chance gegeben haben, oder ihm eine Chance geben. Die Vorurteile sind grösser als die Anzahl Familien, die so leben. Immer wieder höre ich, das Modell sei teurer. Ist es in unserem Fall nicht: Zwei Wohnungen mit angemessenem Platz für die Kinder sind teurer als eine Familienwohnung, ein WG-Zimmer und ein kostenloser Platz auf dem Sofa von Freunden oder in der Wohnung meines neuen Partners. Bei Herrn Largo lese ich in Glückliche Scheidungskinder – Was Kinder nach der Trennung brauchen, Piper, München 2018 (4. Auflage), dass Kinder Stabilität brauchen, dass beim Wechselmodell (das Kind pendelt zwischen den Eltern) vielleicht doch einfach das Wohlergehen der Eltern im Vordergrund stehe (sie wollen mehr Freizeit, unerhört!) und, dass das Residenzmodell, bei dem die Kinder mehrheitlich bei der Mutter leben (sic!), die Ideallösung sei. Es schockiert mich, dass in einer vor zwei Jahren überarbeiteten Auflage des Ratgebers eines angesehenen Kinder- und Familienexperten (aber sind wir Eltern das nicht alle selbst?) zu lesen. Blättere ich weiter, wird in einem klitzekleinen Abschnitt dann das Nestmodell als zu wenig konstant für die Kinder angesehen. «Sie (die Kinder) wissen nicht mehr, wer hier eigentlich die Verantwortung trägt». Und Kontinuität in der Betreuung sei eine Grundvoraussetzung für das Wohlergehen eines Kindes. Beim Nestmodell haben die Kinder EINEN Wohnsitz. Und regelmässige Tage mit der Mutter oder dem Vater. Mehr Kontinuität geht nicht. Natürlich setzt das Nestmodell voraus, dass man sich gut versteht, noch miteinander kommuniziert nach einer Trennung und zwar gut. Aber davon gehe ich aus, insbesondere, und vor allem, wenn Kinder involviert sind.

Gebt dem Nest eine Chance

Ich habe keine 30 Jahre Wachstum und Entwicklung von Kindern erforscht, aber ich habe seit der Geburt meines Sohnes gelernt, auf meinen Bauch zu hören. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Pendeln für die Kinder der grössere Stress als für uns Erwachsene ist. Mich dünkt es sehr egoistisch und kurzsichtig, das Nestmodell als «schwierig», «anstrengend», «teurer» abzustempeln. Gebt dem Nest eine Chance. Ich wünschte mir, andere getrennt lebende Eltern, die die Betreuung und die finanzielle Sorge für die Kinder gleichberechtigt aufteilen, versuchen es mit dem Nestmodell, sind erfolgreich damit – und ziehen so glückliche Kinder auf, denen an nichts mangelt und nichts fehlt – seien es Regenhosen oder Vater und Mutter zu gleichen Teilen.

Autorenzeile: Jenny Keller lebt mit ihren zwei Kindern in Zürich und arbeitet als Architektur- und Kulturjournalistin. Gleichberechtigung der Geschlechter ist ihr mehr als «nur» ein Anliegen und Ungerechtigkeiten hält sie sich schreibend vom Leib.

Der Beitrag Das Nestmodell – Ein zu spätes Plädoyer erschien zuerst auf Mamablog.