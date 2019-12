Der grosse Sweet-Home-Geschenkeratgeber

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 08 Dec 2019 04:00:08 +0000)

Geschenke für den Wohnbereich sind persönlich und sie begleiten einen oft eine sehr lange Zeit. Natürlich ist auch bei solchen Geschenken wichtig, dass sie schön und besonders sind und zur beschenkten Person passen. Ein Geschenk darf ruhig etwas aus dem Rahmen fallen. Ein Alltagsgegenstand, den man sich auch selbst kauft, lässt das Herz meist nicht höher hüpfen. Suchen Sie das Besondere. Das kann auch gerne eine viel schönere Version eines Gegenstandes sein, den man vielleicht bereits besitzt. Ich habe für Sie einige Online-Shops nach guten Ideen durchstöbert. Via Links gelangen Sie direkt zu den entsprechenden Seiten. Es lohnt sich aber auch, in den Shops herumzuschauen. Auch können viele Ideen hier als Inspiration für etwas Ähnliches in einem anderen Geschäft dienen. Gehen Sie in die Stadt! Darauf macht auch meine bereits erschiene Shoppinggeschichte aus Zürich Lust. Und gönnen Sie sich auch selbst Weihnachtsfreuden, dann werden Sie nämlich später nicht enttäuscht sein, wenn Sie mal wieder das Falsche geschenkt kriegen. (Bild: Food 52)