Bye-bye, Dr. Google

Aber dann gibt es auch Schmerzen, die verunsichern. Sei es, weil sie plötzlich, heftig oder zum ersten Mal in dieser Form auftreten. Wie man dann reagiert, hat mit der eigenen Persönlichkeit, mit bereits gemachten Erfahrungen, aber auch mit dem Wissen über gesundheitliche Dinge zu tun.

Pragmatiker warten in einer solchen Situation erst mal ab und vertrauen auf eine Verbesserung ihres Zustandes. Eher ängstlich und besorgt veranlagte Gemüter – zu denen ich mich auch zähle – sollten bei beängstigenden Situationen möglichst nicht «Dr. Google» konsultieren. Denn die «Chance», dass im Netz gefundene Symptome auf eine lebensgefährliche Krankheit hinweisen, ist ziemlich gross. Und dann gibt es auch gestandene Männer und Frauen, die in solchen (Not-)Fällen zu Siebenjährigen mutieren und sich bei Mama ausheulen. Und «die beste Mutter von allen» ist natürlich auch bereit, allfällige eigene Pläne zu verschieben, um dem Nachwuchs die selbstgemachte Hühnerbrühe vorbeizubringen.

Abwarten oder Handeln?

In all diesen Fällen könnte auch der Ratgeber «Muss ich jetzt sterben?» der Ärzte Christopher Kelly und Marc Eisenberg hilfreich sei. Das Nachschlagewerk, das in Zusammenarbeit mit einem neunköpfigem medizinischen Team entstand, ist quasi ein medizinischer Kompass für die verschiedensten Beschwerden. In acht Kapiteln und auf übersichtliche Weise wird auf gesundheitliche Probleme im Bereich von Kopf und Hals, Brust und Rücken, Bauch, Frauen- und Männerthemen, Blase und Darm, Arme und Beine, Haut und Haare eingegangen. Die Kapitel sind in drei Abschnitte aufgeteilt, die bei der Entscheidung helfen können, ob man alles stehen und liegen lassen sollte, um in die Notaufnahme zu fahren (in den seltensten Fällen), ob man sich Zeit lassen kann, oder ob man vielleicht am nächsten Tag den Arzt konsultieren sollte.

Von der Theorie zur Praxis. Das raten die Autoren zum Beispiel bei:



Kopfschmerzen

Abwarten:

Falls der Schmerz in der Stirne sitzt, unangenehm aber nicht unerträglich ist, muss nicht sofort gehandelt werden. Zum Beispiel, wenn die Schmerzen mit einer Erkältung oder Nackenverspannungen verbunden sind. Dann wird empfohlen, etwas zu unternehmen, das einem aus Erfahrung gut tut. Ausruhen, an die frische Luft gehen, Wasser/Tee trinken (zu wenig Flüssigkeit führt oft zu Kopfweh), oder Entspannungsübungen machen. Auch das Auftragen eines ätherischen Öls kann helfen, dass sich das Kopfweh bessert. Falls man eine Schmerztablette einnimmt, sollte man mindestens eine halbe Stunde abwarten, ob eine Verbesserung eintritt.

Ein Arztbesuch ist sinnvoll, wenn:



Starke Kopfschmerzen neu auftreten, oder es keine Erklärung für diese gibt. Also, wenn kein erhöhter Stressspiegel, mangelnde Bewegung, eine Erkältung oder ein aprupter Koffeinverzicht die Ursache sein könnten. Abklären sollte man auch, wenn die Kopfschmerzen einseitig sind, stark pochen oder in Übelkeit übergehen. Dann könnte eine Migräne der Grund sein. Auch wenn sich die Kopfschmerzen nur noch regelmässig mit Schmerztabletten zu ertragen sind, ist es höchste Zeit nach Gründen zu suchen.

Ab in die Notaufnahme!

Sehr starke Kopfschmerzen, verbunden mit hohem Fieber und Nackenschmerzen können auf eine Gehirnentzündung hinweisen

Plötzliche und massive Kopfschmerzen, «Vernichtungsschmerzen». Sie können Anzeichen einer gefährlichen Hirnblutung sein. Oder wenn sie nach einem Unfall oder einem Sturz eintreten.

Kopfschmerzen bei einer eindeutigen oder zweiseitigen Sehminderung

Einnahme von Kokain und Methamphetamin kann das Risiko eines Schlaganfalls oder einer Hirnblutung erhöhen. Ein Warnhinweis könnten dann Kopfschmerzen sein.

Mühe beim Sprechen, eine Schwäche oder Taubheit in einem Arm, Bein und/oder einer Gesichtshälfte könnten auf einen Schlaganfall hinweisen. Sofort die Ambulanz rufen! Hier ist schnellstes Eingreifen erforderlich, denn Schnelligkeit rettet Gehirnfunktionen. «Wenn man bei diesem lebesgefährlichen Notfall früh genug ins Krankenhaus kommt, stehen die Chancen gut, dass die Ärzte mit Medikamenten die Blutversorgung im Gehirn verbessern können», raten die Autoren.

Fazit

«Muss ich jetzt sterben?» ist ein Handbuch für die gängigsten Krankheits-Symptome von A bis Z. Das Nachschlagewerk ersetzt natürlich keinen Arzt, aber es kann die eigene Kompetenz in Sachen Gesundheit erhöhen. Es lohnt sich, das Buch, das durchaus eine unterhalsame Komponente hat, schon ohne aktuellen Anlass zu studieren. Denn im Falle eines Falles weiss man dann, wie der Ratgeber funktioniert. Und vielleicht muss man dann beim nächsten Bauchgrimmen nicht mehr Mama konsultieren, sondern man ist fähig, eine Erst-Diagnose selber zu stellen. Denn zum Erwachsensein gehört es ja auch, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen.

Die beiden amerikanischen Autoren geben übrigens auch auf Twitter praktische Tipps und Hinweise, aktuell etwa zum Coronavirus.

Christopher Kelly / Marc Eisenberg: «Muss ich jetzt sterben? Das medizinische Nachlagewerk – nicht nur für Hypochonder». Knaur Menssana bei Droemer Knaur, München 2019. 368 S., ca. 30 Fr.

