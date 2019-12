9 unerwartete Gründe, Kinder zu haben

1. Sunrise, sunrise!

Morgenstund hat Gold im Mund! Wenn Sie bei diesem abgedroschenen Spruch am liebsten jemandem den Hals umdrehen würden, weil sie garantiert keine Lust haben, zum Frühaufsteher zu mutieren, dann haben Sie vielleicht nicht an all die wunderschönen Sonnenaufgänge gedacht, die Sie dank einem Baby sehen werden. Okay, Sie sehen sie nicht mehr, während sie verschwitzt und verstrahlt aus einem Club kommen, dafür aber mit fettigen Haaren und Milchflecken auf dem Stillnachthemd. Im Ernst: so ein Sonnenaufgang kann nach einer rastlosen Nacht ganz schön versöhnlich stimmen.

2. Koordination

Das mit der Motorik ist nicht so Ihr Ding? Warten Sie ab, bis Sie ein Kind haben. Plötzlich mixen Sie mit einer Hand Fläschchen, während Sie das Kind im anderen Arm jonglieren. Nach ein paar Monaten können Sie dabei noch Zeitung lesen und ein Sonett aufsagen.

3. Hallo, Weichei!

Haben Sie Probleme, Gefühle zu zeigen? Entscheiden Sie sich für Nachwuchs, sind die kontrollierten Tage definitiv vorbei. Neu-Eltern können bei jeder Kleinigkeit losheulen oder in hysterisches Gelächter ausbrechen, nur weil ihr Kind ein für Nichteltern nicht vernehmbares Geräusch von sich gegeben hat. Gefühlskalt? Das war vielleicht Ihr kinderloses Ich!

4. Mini Cash Cow

In den Kommentaren dieses Blog wird es regelmässig erwähnt: mit Kindern kann man finanziell so richtig absahnen. Dank Kinderzulagen fliegen Sie bald auf die Malediven oder gönnen sich eine ausgiebige Shopping-Tour. Pro Kind gibt es 200 Franken im Monat. Das entspricht im Coop 11.9 Packungen Pampers, wenn gerade nicht die 3 für 2 Aktion ist. Nur Amateure kaufen natürlich ausserhalb dieser Aktion Windeln ein – also sind wir schon bei 17.8 Packungen. Happy shopping! Lassen Sie es krachen!

5. RSVP

Keinen Bock auf die Jahresversammlung der Überbauung oder das Doppeldate mit dem langweiligen neuen Tinder-Lover der besten Freundin? Jackpot! Mit dem Baby wird automatisch die perfekte Ausrede für absolut alles mitgeliefert. Blähungen, Zahnen oder verstopfte Nase: irgendwas ist schliesslich immer mit den Kleinen. Zumindest im ersten Jahr haben Sie also erst mal Ruhe von den ganzen nervigen sozialen Verpflichtungen. Danach nehmen Verständnis und Rücksichtnahme des Umfelds allerdings rapide ab.