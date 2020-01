7 Gründe, Baumnüsse zu essen

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Fri, 10 Jan 2020 04:00:25 +0000)

Herbst und Winter sind die Saison der Baumnüsse. Zwar ist heute China der grösste Baumnussproduzent der Welt, doch die Walnuss, wie sie ausserhalb der Schweiz genannt wird, wächst traditionell auch bei uns. Einer oder mehrere der mächtigen Nussbäume gehören zu einem klassischen Bauernhof, und einheimische Nüsse können denn oft auch direkt bei Bauern gekauft werden. Dass Nüsse, in moderaten Mengen genossen, sehr gesund sind, ist allgemein bekannt. Aber die Baumnuss ist eine wahre Supernuss. Vor allem ist sie einer der besten Omega-3-Fettsäuren-Lieferanten, und kein anderes Lebensmittel hat ein so optimales Verhältnis zwischen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Ausserdem stecken in der Nuss mehrere Vitamine (A, B1, B2, B3, C, E), Lecithin, Mineralstoffe wie Kalium, Zink, Magnesium, Phosphat und Schwefel, dazu sekundäre Pflanzenstoffe, sogenannte Antioxidanten. Und in den letzten Jahren hat man entdeckt, dass die Supernuss auch Polyphenole enthält, wie sie auch in Schokolade, Rotwein oder Grüntee vorkommen.