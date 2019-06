Warum Sie trotz Hitze lüften sollten

Wer Wasser «beleben» will ausser mit Blöterli, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Auch hier greifen die Behörden nicht ein – Betrug ist wie bei der Homöopathie legal geworden, sobald er mit der Gesundheit der Menschen zu tun hat.

Diese Formen des persönlichen Urknalls sind heute bei vielen Menschen Religionsersatz geworden, wie Sie unschwer an den Kommentaren unter diesen Aufsatz werden lesen können. Die Menschen haben keine Ahnung mehr über viele Themen, aber diese Ahnungslosigkeit wird mit Schaum vor dem Mund vertreten: nichts wissen, aber alles glauben und das mit grösster Überzeugung. Analog zur Homöopathie mit der Einbildung, dass sie etwas könnte, was in den Hashtag #weileshilft umgedichtet wird, möchten sich heutzutage ganz ohne wissenschaftliche Basis Menschen einbilden, dass

Durchzug krank macht

Durchzug etwas anderes sei als Wind

man sich «erkälten» könnte, nur weil es kalt, nass oder windig sei

man Wetterveränderungen spüre (ausser Föhn, siehe hier)

dass Ventilatoren krank machen

dass die Temperatur der entscheidende Parameter fürs Wohlbefinden sei

Abergläubige Behörden

Früher gab es mindestens je einen Dorfdeppen, der die anderen Einheimischen am Sonntag nach der Kirche in der Beiz mit seinem zusammenfantasierten Hafechäs genervt hat. Heute gibt es das Internet, das den Dorfdeppen das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein. Ich habe vor einem Jahr in meinem Durchzugsaufsatz noch gemutmasst, dass die Schweizer nicht wie die Schwaben seien und diesen Unsinn nicht glauben würden. Ich wurde eines Besseren belehrt.

So riet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) diese Woche über Twitter:

Und der Kanton Basel-Stadt glänzt schon fast mit einer perfekten Anleitung für grosse Einsparungen bei der AHV mit diesem Text:

An beiden Ratschlägen sieht man schön, wenn religiös anmutender Aberglaube, das völlige Fehlen einer amtseigenen Qualitätskontrolle und der schon fast bösartige Unwille, selber einmal auszuprobieren, was man da propagiert. Die Welt des Hokuspokus hat heute schon so weit unsere Gesellschaft durchdrungen, dass ihre leitenden Angestellten und Medien sich nicht mal mehr an das erinnern möchten, was man in jedem Film, der in heissen Ländern spielt, gesehen hat: Es wird immer gefächelt, Deckenpropeller drehen sich, verzweifelt wird Wind erzeugt, damit mans aushält – aus gutem Grund.

Auf die Luftfeuchtigkeit kommt es an

Unsere Behörden und Medien raten zum Gegenteil. Nach einer feuchtwarmen Nacht sollen die Fenster geschlossen werden in der Annahme, dass man dann die Hitze «aussperrt». Dieser Tipp ist annehmbar für Wohnungen, in denen tagsüber niemand ist. Für Menschen in den Wohnungen, gerade für alte Menschen, die oft in kleineren Kubaturen leben, sind diese Hinweise Grundlage für unermessliches, tägliches Leid und den Tod.

Heute schauen fast alle Menschen nur noch obsessiv auf die Temperatur.

Das schärfste Schwert beim Hitzetod ist nicht die Temperatur, sondern sind Luftfeuchtigkeit, Sauerstoffarmut und die absolute Windstille in den behördlich vorgeschriebenen Sargvorhöfen der Hölle. Früher wussten Menschen noch, wie angenehm Wüstenhitze bei 40 Grad sein kann, wenn sie trocken ist, im Gegensatz zu schwülen 28 Grad im Regenwald. Heute schauen fast alle Menschen nur noch obsessiv auf die Temperatur und fordern Menschen auch noch bei geschlossenen Fenstern auf, nasse Tücher aufzuhängen.

Damit es Menschen gut geht, soll zwar schon die Temperatur möglichst gering sein, aber eine grosse relative Luftfeuchtigkeit und völlige Windstille sowie extrem hohe CO 2 -Werte in einem Raum belasten den Organismus ungleich mehr (viele Ärzte scheinen das irgendwie vergessen zu haben und schauen nur noch auf die Temperatur, aber wenn man Globuli verschreibt, ist natürlich alles möglich). Ein einfaches rechnerisches Experiment zeigt, welche Katastrophe in einem Wöhnigli passiert, nimmt man die schrecklichen «Tipps» von BAG, Kantonen und fast allen Medien ernst. Die Annahmen dazu:

kein Luftaustausch mit der Umgebung (Fenster zu, alles wirklich dicht)

keine Strahlung (weder über Fenster noch indirekt über die von aussen erwärmten Wände)

Gegeben sind:

Raum mit 4x4x3 m, Volumen=48 f

Starttemperatur 23 Grad

Startfeuchte 55 Prozent

2 Personen

ruhiges Sitzen

die Heizrate sowie die Feuchtefreisetzung durch den Menschen. Die Heizrate besitzt eine Temperaturabhängigkeit. Sie nimmt mit zunehmender Temperatur ab, das Schwitzen nimmt dagegen deutlich zu.

zusätzlich berücksichtigt ist der Effekt einer sich von innen erwärmenden Wand (plus Decke und Boden).

Die weiteren Annahmen dafür sind dann:

Betonwand mit 10 cm Dicke

Wärmekapazität Beton 880 J/kg/K

bei 23 Grad und 8 m^3 Wandvolumen Wärmeinhalt = 4170 MJ. Zum Vergleich: Die Raumluft hat bei 23 Grad und 48 m^3 nur 17 MJ

Wärmeübergangskoeffizient bei Kontakt = 0.2 W/m2/K

Das heisst, dass das, was Sie gleich sehen werden, etwas weniger schlimm wäre, wenn die Wohnung nicht gut isoliert ist und Fenster und Türen undicht sind. Es heisst aber auch, dass alles noch viel schlimmer wäre, wenn von aussen noch Sonne in die Wohnung fällt.

Das ist die berechnete Temperaturentwicklung in der Wohnung und wahrscheinlich der Grund, warum die Behörden den furchtbaren Rat geben, alles zuzumachen:

Wir sehen, dass sich nach kurzer Zeit ein Temperaturgleichgewicht einstellt zwischen Raumabwärme und Wandaufnahme der Wärme, nach spätestens 4 Stunden steigt die Temperatur im Raum bei gegebener Heizrate (2 Personen) nur noch um ca. 0.02–0.03 Grad pro Stunde an. Das erklärt sich damit, dass zwar weiter Wärme produziert wird, aber aufgrund der sich erhöhenden T-Differenz Raum/Wand steigt auch der Wärmetransfer und somit verringert sich die effektive Heizung der Luft im Raum. Zur Entwicklung der Luftfeuchtigkeit. Hier sehen Sie, warum Grosi und Ätti leiden, Teil 1: