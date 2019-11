Saisonale Depression? Ab unters Licht!

Nun könnte man einwenden: Das stimmt doch nicht! Vor allem in städtischen Gebieten wird es doch nie richtig dunkel. Egal ob auf der Strasse, beim Ausgehen, im Warenhaus, bei Autofahrten oder natürlich auch zu Hause, wenn wir vor dem Fernseher oder dem Laptop sitzen, werden wir durch Blaues Licht «erleuchtet».

Blaulicht ist Stress für die Augen

Aber, und das ist der Unterschied: Dabei handelt es sich nicht um natürliches Tageslicht, das dank seines UV-Gehalts dafür sorgt, dass in unserem Körper Vitamin D gebildet wird. «Blaulicht ist in unserem Alltag überpräsent», warnt auch die Journalistin und Mitautorin des Buches «Lichtbaden», Annelie Bauhofer. Vor allem für unsere Augen soll es Stress bedeuten. Aktuell laufen weltweit mehrere Studien, die darüber Aufschluss geben sollen. So weist das französische Institut für Gesundheit und medizinische Forschung (Inserm) darauf hin, dass blaues Licht chemische Reaktionen im Auge auslösen kann und dadurch möglicherweise die Hornhaut schädigt. Besonders Kinder seien gefährdet.

«Echtes Tageslicht kann man durch nichts ersetzen. Trotzdem gilt die Lichttherapie bei Saisonal abhängigen Depressionen als erste Wahl», sagt Josef Hättenschwiler. Eine Lichttherapie bedeutet jedoch nicht, dass jede beliebige Lichtquelle mit hohem Blaulichtanteil heilend wirken würde. Mediziner setzen dafür spezielle Geräte ein, die mindestens eine Leistung von 2500 Lux erreichen – diese Beleuchtungsstärke hat eine Glühlampe nicht einmal annähernd. Zudem filtern diese Geräte schädliche UV-Strahlung heraus. Damit medizinische Therapielampen eine Besserung bringen, braucht es allerdings Disziplin, die jedoch in depressiven Phasen für viele Betroffenen nicht immer leicht aufzubringen ist. «Am besten lässt man sich täglich nach dem Aufstehen mindestens 30 Minuten bestrahlen», sagt Hättenschwiler. Die Tageszeit und auch die Lichtstärke dieser Sitzung unter künstlicher Sonne ist überaus wichtig. Denn, wenn einem die Lichttherapie am Morgen einen positiven Kick verleihen könne, vertreibe sie am Abend den Schlaf, indem sie den Biorythmus aus dem Takt bringe.

Wie so vieles im Leben hat also auch Blaues Licht verschiedene Seiten. Die Anwendung von kurzwelligem Blaulicht kann gegen Saisonale Depression, Müdigkeit und Verstimmungen helfen. Andererseits steht es in Verdacht, Augenschäden auszulösen. Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine Lichtlampe anzuschaffen, sollte sich zuvor ärztlich beraten lassen. Das gilt besonders, wenn man vermutet, an einer Saisonalen Depression erkrankt zu sein.

