Macht Fussball dement?

Noch immer sind die Oberschenkel, Knie, Knöchel und Sprunggelenke am häufigsten betroffen, aber die Fälle von Gehirnerschütterungen nehmen jährlich zu. In der Deutschen Bundesliga hat sich ihre Zahl in den letzten sieben Jahren mehr als verdoppelt. Dies zeigt die Statistik von fussballverletzungen.com. Darum fordert die Uefa ein neues Verfahren bei Verdacht auf Gehirnerschütterungen.

Dass Kopfverletzungen bei ehemaligen Profi-Fussballern auch der Grund für neurologische Krankheiten sein könnten, war lange nur eine Vermutung. Doch dies scheint sich zu bestätigen. So berichtetet die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, dass eine Studie bei ehemaligen Fussballprofis «signifikant häufiger Fälle von Morbus Alzheimer, Parkinson sowie anderen Demenzerkrankungen» festgestellt habe als bei einer nicht fussballspielenden Kontrollgruppe. Die im renommierten «New England Journal of Medicine» veröffentlichte Studie zeigt, dass dabei nicht nur ein paar Einzelfälle untersucht wurden, sondern stattliche 7676 ehemalige Profis aus Schottland. Von diesen starben während der Studie 1180, also 15,4 Prozent. Die Kontrollgruppe umfasste mehr als 23’000 Nichtfussballer, von denen in der gleichen Zeit 16,5 Prozent verstarben.

Die Untersuchung der Todesursachen zeigte bei den Fussballern mit 1,7 Prozent eine deutlich häufigere «neurodegenerative Hauptursache auf dem Totenschein» als bei der Kontrollgruppe, in der diese Diagnose nur bei 0,5 Prozent der Verstorbenen gestellt wurde. Bei 0,8 Prozent der Fussballer wurde Alzheimer als Todesursache vermerkt, aber nur bei 0,2 Prozent der Nicht-Fussballer. Über die Gründe könne jedoch nur spekuliert werden, etwa «ob Kopfbälle und Schädel-Hirntraumen zu einem höheren Risiko an neurodegenerativen Erkrankungen führen können», schreibt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie.

Alzheimer oder Depression?

Aber stimmen diese Demenz-Diagnosen wirklich immer? In letzter Zeit gibt es immer wieder Berichte darüber, dass eine vermeintliche Demenz-Erkrankung tatsächlich «nur» eine Depression sein kann. «Bestimmte Anzeichen im Blut» könnten den Unterschied beweisen, heisst es in einer Zusammenfassung einer Studie beim Deutschen Gesundheitsportal. «Bei solchen Patienten könnte eine wirksame Behandlung der Depression zu einer spürbaren Besserung der Demenzsymptome führen.»

In einer anderen Studie stellten Forscher der Universität Rom ebenfalls fest, dass die Symptome von Alzheimer und von Altersdepressionen sehr ähnlich sein können. Eine klare Unterscheidung könne anhand der Rückenmarkflüssigkeit getroffen werden, wo sich deutliche Unterschiede in der Menge von Beta-Amyloid, zwei spezifischen Proteinen, zeigen würden.