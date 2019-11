Zehn kleine Wohngedichte

2 — Abenteuer im Schrank

In Schränken stecken ganze Märchen. Eines, «The Lion, the Witch and the Wardrobe» von C.S. Lewis ist besonders bekannt. Das ist doch eine Inspiration die Wahl des Schrankes auch ein bisschen im Hinblick auf Verzauberung anzugehen, dann wird er nämlich zu einem Möbelstück, das man wirklich liebt. Suchen Sie nach alten, antiken Schränken und verwandeln Sie sie zu Prachtstücken. Man kann solchen Schränken ein Innenleben nach Mass verpassen. Ihn zum Beispiel auskleiden mit Tapete oder Stoff, inklusive den Tablaren. Letztere kann man bei einem Schreiner auf Mass, genau nach seinen Vorstellungen anfertigen lassen. Alte Schränke bieten auch Platz darauf. Diesen können Sie wie hier mit hübschen Dingen und einer Leuchte belegen. (Bild über: Alquimiadeco)

3 — Ein Regal wie eine Wolke

Altes tut Neuem gut. Diese Formel kann ich nicht genug wiederholen. Ein wunderschönes Beispiel ist in dieser Küche zu bewundern. Da thront nämlich statt den trögen Küchenschränken ein antiker Vitrinenschrank über der modernen Küchentheke, weiss und wunderbar. Es bietet sichtbar Plaza für das Geschirr und bringt eine völlig neue Perspektive in den praktischen Raum. (Bild über: SF Girl)

4 — Im Winterland

Statt Glimmer und Glitzer helfen auch hübsche Wohnaccessoires das Zuhause winterlich und heimelig zu machen. Edle Windlichter, Vasen mit Blumen, eine schlichte Stehleuchte am richtigen Ort und das eine oder andere Beistellmöbel, wie kleine Tische und Hocker, sind jetzt eine gute Idee. Alles vom Zürcher Einrichtungshaus Artiana.

5 — Es war einmal

Ablagemöbel mit Geschichte laden ein hübsche Dinge ausstellen und damit ein ganz persönliches Wohnmärchen zu erzählen. Hier stehen Bilder, Fundtücke, kuriose Objekte und eine hübsche Leuchte zusammen und tragen dazu bei Poesie in den Alltag zu zaubern. (Bild über: SF Girl)

6 — Ich bin die Schönste im ganzen Land

Küchenmöbel müssen praktisch sein – aber sie müssen nicht zwingend aus der Küchenmöbelabteilung kommen. Eine Kommode macht sich nämlich auch gut in der Küche. Besonders wenn sie, wie viele alte Waschkommoden eine Marmorplatte als Oberfläche haben. So bietet sie praktische Arbeitsfläche und wunderbaren Stauraum in vielen Schubladen. (Bild über: Harmony and Design)

7 — Grosse, kleine Welt

Grosse Schalen kann man auch anders nutzen statt nur für Früchte. Sie sind zum Beispiel gute «Vide-Poches», das sind Schalen, die im Entree das schlucken, was man in der Tasche mit sich führt: Autoschlüssel, Handy, Münz und so. Sie können aber auch kleinen Lieblingsdingen, eine Heimat bieten. (Bild: MKN)

8 — Aufwachen Dornröschen!

Geben Sie Ihrem Nachttisch oder andern kleine Ablagemöbeln im Schlafzimmer und Bad mehr Aufmerksamkeit. Duftkerzen, Fotos, Objekte, Blumen und Bücher machen sie nicht nur hübscher sondern Ihre Freude an ihnen grösser. (Bild über: Lovely Life)

9 — Das doppelte Bildchen

Kleine Dekotricks helfen die Langeweile zu Hause zu vertreiben. Sehr charmant ist dieses Eckspiel, bei dem hübsch gerahmte Fotos eine Ecke umarmen. (Bild: Ikea)

10 — Schwanensee

Tapeten sind teuer und aufwändig in der Montage. Und vor allem in Mietwohnungen, die man beim Wegzug so abgeben muss wie man sie angetreten hat eine grössere Rückbauaufgabe. Das heisst aber nicht, dass man ganz auf sie verzichten muss. Diese Idee, sie wie ein grosses Bild als Rückwand hinter einem Bett zu montieren ist besonders attraktiv. Die Tapete zeigt zwar keine Schwäne, wirkt aber trotzdem so elegant wie ein Ballet. Sie heisst Heron und ist von Gucci. (Bild über: SF Girl)

Credits:

Blogs und Magazine:SF Girl, Lovely Life, Harmony and Design, Alquimiadeco, The Maryn,

Shops und Kollektionen:Ikea, Artiana.

Der Beitrag Zehn kleine Wohngedichte erschien zuerst auf Sweet Home.