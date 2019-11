Weihnachtsshopping in Zürich

Sie sind gestaltet von der französischen Künstlerin Nathalie Lete, die bekannt ist für ihre kindliche, fröhlich dekorative Welt. Berühmtheit in der Modewelt erreichte sie mit Kreationen für Gucci oder einer Kinderkollektion für H+M. In den Grieder-Schaufenstern inszenierte sie einen Weihnachts-Zirkus, bei dem wunderbare, märchenhafte Gestalten auftreten. Im Zentrum ist eine grosse Hand zu sehen, welche einlädt die Zukunft zu lesen. Wir hoffen, dass diese nicht alle Geschäfte verschwinden lässt in der Zeit des digitalen Konsums. Weihnachtsbummel, Einkaufstouren und der Alltag in der Stadt oder im Dorf werden ohne Geschäfte sehr traurig.

So spazieren Miss C. und ich an einem Nachmittag von Geschäft zu Geschäft in ganz unterschiedlichen Zürcher Quartieren. Begonnen haben wir im Seefeld im «Frohsinn», der eklektischen Boutique der Interiordesignerin Claudia Silberschmidt. Das Geschäft befindet sich gegenüber dem Razzia, ein Restaurant mit Bar, welches Claudia Silberschmidt eingerichtet hat. Ein Kaffee am Morgen oder ein Cocktail am Abend eines Weichnachtsshoppingtages lohnen sich dort auf jeden Fall, denn man spürt die Einrichtungswelt der Designerin aufs Schönste.

Empfangen werden wir im Geschäft von wunderbarer Weihnachtsdekoration und einer Fülle von Dingen, die man einfach haben möchte. Die Schaufenster sind sich voller Geschenksartikel und kokettieren mit hashtagähnliche Schriftzüge und Grafiken, die an Online-Shopping denken lassen.

Mein Auge fällt sofort auf eine kleine Kollektion des Londoner Designers Luke Edward Hall. Da ist l sein eben erst erschienenes Buch «Greco Disco» zu xxx Fr. und Teller und Tassen, die er für die italienische Porzellanfirma Richard Ginori entworfen hat, welche übrigens zur Guccigruppe gehört. Desserteller kosten xxx Fr. eine Tasse mit Unterteller, xxx Fr.

Im kleinen Geschäft, das wie eine Boutique aus den Seventies dunkel gestrichen ist, sind überall Ecken in verschiedenen Farbwelten und Stimmungen inszeniert. Rund um eine tolle Leuchte mit türkisfarbenem Lampenfuss und einem Schirm aus grünem Samt, liegen seidene Schlafmasken zu je 69 Fr. eine kleine Schale mit Tigermotiv zu 79 Fr. und ein 4er Set mit Cocktail-Untersetzer zu 79 Fr., alles vom bekannten amerikanischen Happy-Style-Designer Jonathan Adler. Die Heldin der rosa Ecke ist eine dramatische Straussenfederleuchte für die Wunschliste. Das Paar Kerzenständer mit Papageien kostet 380 Fr. Im Hintergrund sind Samtkissen zu sehen in unterschiedlichen Grössen von der englischen Kollektion House of Hackney. Als kleine Mitbringsel eignen sich die feinen und hübsch verpackten Schokoladen, wie zum Beispiel diese Sorte mit Salzbrezeln drin, zu 12 Fr.

Wenn immer ich ein besonders schönes Buch als Geschenk suche, finde ich eines in dem grossen grünen Regal welches die Rückwand des Geschäftes ziert. Es sind echte Coffeetable-Books, die alle erfreuen, die Freude an schönen Dingen, schönen Orten und Glamour haben. Natürlich sind auch die Buchstützen ein tolles Geschenk, dieses Paar hier kostet xxx Fr.

Atelier Zürich, so heisst Claudia Silberschmidts Designstudio, kreiert eine eigene Kollektion aus Leder. Sie ist edel, zeigt eingravierte Muster und einen chicen Boho-Ibiza-Charme. Dabei sind kleine Cocktailuntersetzer, das 4er Set zu 79 Fr., grosse Boxen, Tabletts – das runde kostet zum Beispiel 350 Fr. oder eine Tasche zu 590 Fr. Das Bild rechts zeigt einige dramatische, attraktive Wohnaccessoires, die typisch für den unverkennbaren begehrenswerten Einrichtungsstil von Atelier Zürich sind.

Wer ein Stück Hollywoodglamour verschenken möchte, der liegt mit einem grossen Bildband voller Filmstars oder glänzenden Schälchen mit Kussmund richtig. Das 4er Set Schälchen und die grössere Lippenschale kosten je 119 Fr.

Vom Seefeld spazieren wir in die Innenstadt – über die grosse Quaibrücke, auf der gerade das Märchentram durchfährt. Gleich beim Bürkliplatz befindet sich ein besonderes stilvolles Einrichtungsgeschäft in wunderschönen Räumlichkeiten. Es heisst «Tisch Bank Stuhl» und verwandelt sich an den beiden Markttagen Dienstag und Freitag in ein Café, das liebevoll die Stube von Zürich genannt wird. Auch jetzt, an einem kalten Novembertag, stehen auf der Strasse freundlich Tische und Stühle und grosse Körbe voller Felle. Absolut wunderbar sind die riesengrosssen Steingefässe mit den entsprechenden Buchsbüschen.

Das Geschäft ist der Showroom des Interiordesigners Urs Brack, der hier immer wieder neue Fundstücke ausstellt. Jetzt zur Weihnachtszeit findet man auch eine grosse Auswahl an kleinen Dinge, die liebevolle Geschenke abgeben für alle, die schönes Wohnen lieben. So ist ein grosser Esstisch voll mit einem edlen mediterran wirkendem weissem Geschirr, das grüne, feine Ränder zeigt und Windlichtern und Duftkerzen. Eine Tasse mit Untertasse kostet xxx Fr., ein Dessertteller xxx Fr. und eine Pastaschale xxx Fr.

Eine wirklich schöne, edle Vase gibt immer ein wertvolles Geschenk ab, das einem ein Leben lang begleitet. Diese zauberhaften farbigen Glasvasen haben Messingelemente und kosten zwischen 120 Fr. und 196 Fr. Kleinere Geschenke, die gut ankommen sind Raumdüfte. Die Düfte Bastide aus Aix en Provence sind bei Tisch Bank Stuhl exklusiv in Zürich erhältlich. Die Dufkristalle Amber d’Or kosten 119 Fr.

Im Showroom lernt man den elegant entspannten Einrichtungsstil von Urs Brack kennen und geniesst ein fantastisches Raumgefühl mit Aussicht auf den See und den Bürkliplatz. Mir haben es die elegant kapriziösen Fransenleuchten angetan, die aus einem kleinen italienischen Atelier kommen. Eine Leuchte kostet 420 Fr.

Das traditionelle Schweizer Geschirr Rössler eignet sich meiner Meinung auch sehr gut zum Verschenken. Schenken Sie zum Beispiel eine grosse schwarze Schüssel mit hellblauem, grünen oder gelben Innenleben mit einer Packung Spaghetti und einem Glas Sauce. Die grössere Schüssel kostet 35 Fr., die kleinere 25 Fr.

Auch die Duftkerzen von Tulip and Bear aus Soyawachs, von denen jede einzelne von Hand gegossen ist, sind eine Exklusivität des Geschäftes. Die kleinen in Blechdosen kosten 26 Fr. und die grossen in Gläsern 68 Fr. Ich bin entzückt von den blauweissen chinesischen Urnenvasen, diese kosten 196 Fr. und man könnte sie zum Beispiel mit Bonbons oder goldenem Schoggigeld gefüllt verschenken.

Mitten in der Innenstadt befindet sich das moderne, chice Einrichtungshaus «Artiana». Es begleitet mich schon mein ganzes Leben. Meine Mutter war ein grosser Fan und hat sich vom Artiana Stil schon früh inspirieren lassen. So ist es selbstverständlich, dass ich mich im Geschäft auch ein bisschen wie zu Hause fühle. Die Schaufenster erzählen einzigartige stilvolle Wohngeschichten. Mir gefällt jeweils praktisch alles. Und ich finde im Geschäft immer und für alle ein Geschenk, das Freude macht.

Ein Stückchen Italien und Feriengefühl verschenkt man mit den handbemalten Keramiktellern, die alle aus Restaurants sind und schon leer den Gaumen kitzeln. Ein Teller kostet 58 Fr. Schon als ich vor einigen Tagen kurz im Geschäft vorbeiging, hat mir Barbara Hinder, die Eigentümerin der Artiana, die tollen neuen Lampenschirme aus karierter Seide gezeigt. Dass sie sie zu braunen Glaslampenfüssen kombinieren wird, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Die Kombination ist genial und zeigt genau das, was den typischen Artianastil ausmacht: Eleganz, Stil und Überraschung.

Diese drei Attribute bezeichnen auch die Auswahl der kleinen Dinge. Alle geben sie einzigartige Geschenkideen ab. Der grüne matte Krug in Form von einem Kürbis ist aus einer artisanalen französischen Keramimanufaktur und kostet 128 Fr. Die grünen Windlichter aus Flaschenglas gibt es für 14 Fr. das Stück. Die Wurzelholzplatten sind um die xx Fr.

Vergoldete Porzellanfiguren aus der Manufaktur Reichenbach sind ein liebevolles Geschenk, das Schönheit ins Zuhause bringt. Die Papageien kosten 125 Fr. pro Stück. Schälchen kann man nie genug haben, vor allem hübsche, denn man isst schon lange nicht mehr nur Nüsschen oder Oliven daraus sondern ganze Menüs. Die kleine Schalen kosten 34 Fr. Das pilzförmige Leselämpchen kann man zum Beispiel mit einem guten Buch verschenken, zu 228 Fr. Das rechte Foto zeigt wie toll ein einfacher winterlicher Strauss in einem rustikalen Topf aussieht. Der Topf kostet xxx Fr.

Hier ist wirklich alles Gold, was wie Gold glänzt. Zumindest wurde damit vergoldet. Das gilt für das edle Geschirr, da kostet eine Tasse mit Untertasse xxx Fr. und für den Porzellanvogel, zu 125 Fr. Mit oder ohne Blumen machen sich die grossen grünen Glasvasen in jedem Wohnstil gut, die kleine zu xxx Fr. die grosse zu xxx Fr. Das kleine Tischlämpchen ohne Kabel kostet xxx Fr.

In Untergeschoss findet man weniger kleine Dinge, die sich als Geschenke eigenen als chice Wohnideen und Möbel. Den pink lackierten Raum muss man ganz einfach mal gesehen haben. Die pinkfarbenen Kissen sind zwar gross aber auch ein grossartiges Geschenk. Sie sind aus Mohairsamt und kosten xxx Fr.

Mit dem Tram Nr. 13 fahren wir bis ins Viadukt. Dort befindet sich nämlich das einzigartige «Cabinet», wo nach dem Beschrieb der beiden Eigentümer Nina und Jeroen van Rooijen alles «Heartfelt and Handmade» ist. Das bedeutet mit Herz und Hand gemacht. Alles, was das Paar im Cabinet verkauft, hat eine Geschichte, die mit gutem Handwerk verbunden ist. Einiges wird gar selbst gemacht. Ein offenes Atelier ist ein Bestandteil des Ladens. Mode für Damen und Herren ist im Cabinet von grosser Bedeutung. Aber man findet auch Beauty- und Pflegeprodukte, Wohnaccessoires, Kleinmöbel, Keramik, Porzellan, Textilien, Bücher, Papierwaren, Kunst, Kuriositäten oder Werkzeuge.

Im brandneuen Weihnachtsschaufenster, das Nina erst gerade fertig gestaltet hat, fällt ein hübsches, grosses Kissen auf, das bestickt ist mit Federn. Im Laden finden sich noch mehr Kissen aus der gleichen Kollektion, auch solche für Kinder, wie eines mit einer Bärenfamilie bei dem das Bärenkind ein Püppchen ist, welches in einer Schlitztasche steckt. Es kostet 139 Fr. das quadratisches Federkissen 169 Fr. Ein kuschliges Geschenk gibt die handgestrickte Wolldecke ab, zu 169Fr.

Im oberen Stockwerk des grosszügigen Ladens befindet sich die Wohnabteilung und da ist gerade ein Tisch gedeckt mit rustikaler Keramik, edlem Leinen und bestickten Servietten. Die Servietten kosten etwa 50 Fr. die Teller 39 Fr.

Entzückende kleine Geschenke kann man mit diesen gestickten Abzeichen machen. Sie machen sich gut wie Medaillen auf Kleider oder als Schmuck auf Wohnaccessoires, zu 29 Fr. Das handgewobene Kissen aus Wolle gibt es zu 129 Fr.

Der grosse Tisch mit der Nähmaschine steht für alle sichtbar am Fenster. So kann man ganz entspannt zuschauen und staunen wie ein Kleidungsstück entsteht.

Im Regal neben dem Nähtisch findet man denn auch so einiges, das mit dem Schneiderhandwerk verbunden ist. Ein Buch übers Nähen zu 25 Fr. oder eine Sammlung von Schnittmustern zu 49 Fr. überraschen Modebegeisterte, die gerne selbst Hand anlegen. Auch hübsche Werkzeuge und Papeterieartikel locken.

Das neuste Mitglied im Cabinet Team und die grosse Liebe von Nina und Jeroen ist der sieben Monate alte Kromfohrländer Yoshi, der ganz begeistert von Miss C. war aber ein bisschen jung und stürmisch. Im Hintergrund schweben, wie grosse florale Quallen, Hängepflanzen von der Decke. Es sind pflegeleichte Luftpflanzen, die in einem filigranen, leichten, handgemachten Messingkorb wachsen, zu 59 Fr. und 69 Fr. «Wir kaufen und verkaufen nur Produkte, die uns begeistern. Nie nehmen wir etwas ins Angebot auf, das einfach bloss gut laufen könnte», erklärt mir Jeroen seine Philosophie. Dazu gehört auch eine exklusive Duftlinie aus einer traditionellen Farmacia aus Florenz. Die Parfums kosten 139 Fr.

Im Cabinet möchte man alles anfassen: die edlen Stoffe, die Keramik, das Holz, der Kork. Und natürlich findet man hier auch viele chice, persönliche Modeaccessoires, die sich gut und einfach verschenken lassen, wie etwa handgemachte Krawatten (129 Fr. ) und Fliegen (98 Fr.) aus Belgien.

Das letzte Geschäft, der Conceptstore «Edition Populaire», den ich bei meiner kleinen Shoppingtour durch verschiedene Stilwelten und Quartiere besuche, hat erst gerade einige Tage offen an der neuen Location, der Badenerstrasse bei der Kalkbreite. Dahinter steckt die Stylistin Aleli Leal, die mit einem sehr hohen Anspruch und grosser Stilsicherheit die Edition kuratiert. Das neue Ladenlokal zeigt coole Sixties-Architektur und hat drei Fensterfronten. An der einzigen Wand hängt ein Wandregal voll mit formstarken Link-Vasen, die einem bereits beim Vorbeifahren im Tram zum Aussteigen verführen.

Das Zweite, das magisch anzieht sind wirklich coole Esstische. Sie sind neu, überraschend, schlicht und anders. Man kann sie auf Mass anfertigen lassen. Und sie kosten, wie alles in der Edition Populaire, kein Vermögen. Der Preis von einem mittleren Tisch ist etwas über 2000 Fr. Edition Populaire steht für sorgfältig ausgewählte Produkte für den Alltag. Alle kommen aus kleinen Manufakturen und werden aus hochwertigen Materialien mit grosser Handwerkskunst gerfertigt. Die Schönheit, eine klare Linienführung und starke Formen spielen dabei auch sehr wichtige Rollen. Trotz aller Schlichtheit fühlt man sich wie in einem Palast voller Diamanten.

Auf eine andere Art wertvoll wie Edelsteine ist das Glas der hauchdünnen, federleichten eleganten Vasen. Es ist Borosilikatglas, ein chemikalien- und temperaturbeständiges Glas, das vor allem für Laborgläser eingesetzt wird. Die wunderschönen Kerzen in kühlen Farben sind aus den Niederlanden, tropffrei und brennen etwa 16-18 Stunden. Der Tisch ist gedeckt mit schlichtem, weissem, elegantem Geschirr aus feinstem Fine Bone China Porzellan, dem besten das es gibt. Obschon es zart und zerbrechlich wirkt, ist es sehr robust im alltäglichem Gebrauch. Die Teller in drei Grössen kosten 26 Fr., 32 Fr. und 40 Fr. Die karierte Leinenserviette kostet 15 Fr. Die Wassergläser gibt es im 6er Set zu 54 Fr. ein Weinglas zu 19 Fr.

Wie grosse Edelsteine wirken die Kunststoffhocker, die auch gute Beistelltische abgeben. Sie sind hohl, können gestapelt werden und kosten 95 Fr. In ähnlichen Farben wie die Hocker und die holländischen Kerzen zeigen sich superweiche Wolldecken. Damit lässt sich, dank Übergrösse bequem kuscheln ohne dass die Füsse unten rausgucken, zu xx Fr.

Etwas auf die Wunschliste sind die Wandleuchten Potence von Charlotte Perriand. Sie passen einfach überall hin, sind dimmbar und es gibt sie in zwei Grössen: gross zu 670 Fr. und mini zu 420 Fr. Ein prächtiges Weihnachtsgeschenk, ist die wunderbare Fruchtschale aus Glas. Verschenken Sie sie gleich mit ein paar Früchten drin. Ein sinnliches Präsent, das man jedem verschenken kann, zu 144 Fr.

Bei Edition Populaire gibt es auch allerbeste Pflegeprodukte und Schönes und Praktisches für das Bad, alles Gaben unter dem Weihnachtsbaum die man immer brauchen kann und die jeden freuen. Die japanischen, feinen weichen Ply-Gauze Baumwolltücher kommen aus einer uralten Manufaktur und werden dort auf traditionellen Webstühlen von Hand gewoben. Sie sind aus einem gazeartigen leichten Doppelgewebe, das eine hohe Saugkraft hat und schnell trocknet.

