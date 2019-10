Designwohnung statt Hotel?

Von Marianne Kohler (publiziert am Fri, 18 Oct 2019 03:00:26 +0000)

Bei einem Besuch in einer anderen Stadt in einer Wohnung statt im Hotel zu wohnen ist ein grosses Bedürfnis. Klar, da ist Airbn. Aber wie bei den meisten Ferienwohnungen trifft man meist eine persönliche Welt von jemand anderem vor. Man wünscht sich lieber einen schönen Ort, der geschmackvoll eingerichtet ist, aber dabei neutral bleibt. So, dass man sich wohl fühlt und zu Hause, ohne dass das Gefühl aufkommt bloss bei jemand Fremden auf Besuch zu sein. «The Hamlet» ist so was in Genf. Auf deutsch übersetzt heisst «The Hamlet», der Weiler. So befinden sich in dem alten Altstadthaus nicht nur 16 Wohnungen, die Gästen ein Zuhause für Aufenthalte von ein paar Tagen bis zu einem Jahr bieten, sondern auch Gemeinschaftsräume und Shops.