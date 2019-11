Lichtblicke im November

Absolut gewaltig ist diese Fransendecke «Blanket Serpentes» mit einer riesigen grünen Schlange auf rosa Grund. Die Kollektion Bestia von Schönstaub, aus der diese Stücke sind, ist erst ab Februar erhältlich, aber man kann sie schon mal vorbestellen, damit man dann nicht lange Schlange stehen muss. (Bild: Schönstaub)

Königlich zeigen sich diese beiden tierischen Wohnaccessoires. Das Samtkissen mit dem Flamingo, «Princess Flaminia», ist von Mineheart. Das Tablett mit dem eleganten Fuchs, «Goupil Le Renard» ist von der französischen Firma Ibride, welche die erste war, die mit solch fabelhaften Tieren Wohngeschichten kreierte. (Bild links: Mineheart, Bild rechts: Ibride)

Es wird cosy

Reisen Sie mit der neuen Staffel The Crown auf Netflix weg vom Brexit in die stylischen Sixties. Der Cast ist neu. So spielt Oscarpreisträgerin Olivia Coleman Königin Elisabeth, Helena Bonham Carter Princess Margret und Josh O’Connor Prince Charles. Die Serie beginnt am 17. November. Das hellt doch die dunklen Abende auf und bringt die richtige Portion «Cosyness» ins Haus. (Bild: Netflix, Sophie Mutevelian)

Doppeln Sie nach und sorgen sie für gemütliches Licht. Tee und Stil. Das hübsche Lämpchen ohne Kabel heisst Setago, entworfen von Jaime Hayon für &Tradition. (Bild: &Tradition)

Nochmals zurück zu den Schlangen. Das gemeine Leiterlispiel heisst in England «Snakes and Ladders» genau wie dieses stilvolle Kissen mit dem gewissen englischen Etwas von House of Hackney. House of Hackney finden Sie in Zürich bei Frohsinn. (Bild: House of Hackney)

Teatime mit einem Seitenblick in die Sixties, der Zeit, in der die neue Staffel von «The Crown» spiel, bietet diese Geschirr «Sicilia» von Maison Sarah Lavoine, und die passenden Tabletts aus der Serie «Basile». (Bild: Maison Sarah Lavoine)

Es wird glamourös

Der Wunderknabe Luke Edward Hall ist gerade überall tätig. Da wünscht man sich, dass Habitat in der Schweiz auch ein bisschen so wäre wie sein Verwandter in England. Leider spielt die Globalisierung bei vielen stylischen Kreationen nicht statt. Dort hat nämlich der Designer und Künstler gerade eine wahnsinnig glamouröse Kollektion entworfen mit gestreiften Polstermöbeln, Kissen, Tischleuchten und Bettwäsche. Aber eben, die Schweiz tut sich ja momentan ziemlich schwer mit ihren grösseren Möbelhäusern. (Bild: Habitat UK)

Auch dieses Barmöbel «Alpaca Crepuscule» ist kein Schweizer Werk sondern ein kokettes französisches. Das Barmöbel mit Fransen ist von Ibride und eine limitierte Edition von 100 Exemplaren. (Bild: Ibride)

Wem das Barmöbel zu teuer ist und keine Lust hast sich Sofas und Sessel aus England liefern zu lassen, der kann ganz entspannt auf dem Sofa von anderen glamourösen Wohnstilen träumen. Das Buch «The House of Glam» vom Verlag gestalten, ist nämlich prallvoll damit. (Collage mit Bildern von gestalten)

Nun gehts aber doch nochmal auf die britische Insel, der Heimat der Cosyness und der exzentrischen Wohnideen. Das tolle gestreifte Sofa von Luke Edward Hall hat noch einen passenden Sessel: Er heisst «Spencer» und ist Habitat. Ein guter Tipp in Sachen in günstigen und besonderen Leuchten ist Pooky. Stöbern Sie ein wenig auf der Webseite herum und Ihrer Wohnung gehen bestimmt ein paar Lichter mehr auf. Diese hier heisst «Artur».

Da nun ja die beiden wichtigen Schweizer Möbelhäuser Interio und Pfister einer ungewissen Zukunft entgegenschauen und sich dabei ihre Kollektionen nicht gerade verbessert haben, lohnt es sich mal auf made.com zu schalten. Dort gibt es zum Beispiel dieses wirklich glamouröse trendy Polsterbett «Delia» mit Samtbezug.

Der Beitrag Lichtblicke im November erschien zuerst auf Sweet Home.