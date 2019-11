Die schönsten Wohnideen aus Schweizer Küchen

Entdecken Sie das ganze Zuhause von Nina Hohendorf.

2 — Schönheit im Alltag

Bei der Schmuck- und Modedesignerin Jenny Nyfeler vereinen sich Ordnung und die Tendenz zum Minimalismus wunderschön mit Stil, Persönlichkeit und der Liebe zu schönen Dingen. Auch in der Küche. Jenny hat beim Einzug in die alte charmante Wohnung vor über sieben Jahren nie gedacht, dass sie so lange hier wohnen bleibt und darin gar eine Familie gründet. Das Haus war damals als Abbruchobjekt deklariert und wartet nun aber auf eine Totalsanierung. Die Küche und das Bad haben Jenny und ihr Mann Simon selber eingebaut. «Dafür ist ja die Miete tief», meint Jenny.

Entdecken Sie das ganze Zuhause von Jenny Nyfeler

3 — Beton, Wärme und Familienleben

Das grosse, unkonventionelle Haus am Waldrand in dem die Familie Donati wohnt bietet die Möglichkeit, Arbeit, Kreativität und Familienleben zu verbinden. Das Herzstück der Wohnung, die offene Küche, ist mittendrin und eine Eigenkreation von Daniel Donati. «Für uns ist die Küche sehr wichtig. Sie muss funktional, aber auch schön sein. So habe ich bereits in unserer Mietwohnung in der Stadt die bestehende Küche mit einer hübscheren von Ikea ersetzt. Das hat sich gelohnt, denn wir verbrachten viel Zeit darin.» In der Küche des Eigenheims vereint sich Schönes und Praktisches. Das Backofenmodul ist, wie auch andere Elemente in der Küche, umfasst von einer Betonverschalung. Zwischen den beiden Backöfen stecken Kochbücher in einem Regal. Darüber sorgt eine Vintage-Industrieleuchte für stimmungsvolles Licht und am Boden bringt ein Teppich Wärme und Farbe.

Entdecken Sie das ganze Zuhause der Donatis.

4 — Überall ein bisschen französischer Charme

Schön und stillvoll wohnen kann man auch am Anfang eines Wohnlebens. Das zeigt auf wunderbarste Art die charmante, persönlich eingerichtete Wohnung von Victoria Steiner und Luca Stadelmann in Luzern. Alles erinnert ein bisschen an Paris, der Lieblingsstadt des jungen Paars. Ein kleines Bistrotischchen lädt zum Kaffeetrinken ein, darauf stehen kokett eine rosa Vase mit Mohnblumen und Croissants. Eine Wandnische wurde praktisch und schön, ohne einem alten Ofen die Show zu stehlen, mit Regalen versehen. Die Regale sind aus Glas, was für Leichtigkeit sorgt. Darunter schlucken ganz attraktiv grosse Körbe Dinge wie Papiertüten.

Entdecken Sie das ganze Zuhause von Victoria und Luca.

5 — Amerikanischer Chic und Schwarz

Barbara Hinder, die Frau hinter dem renommierten Zürcher Einrichtungsgeschäft Artiana wohnt mit ihrer Familie in einem Haus aus den 60er-Jahren auf der Forch, das auf eine schlichte Art einen gewissen amerikanischen Charme ausstrahlt. Selbstverständlich hat sie es stilvoll, elegant und in dem unverkennbaren Artiana-Stil eingerichtet. Für die Küche hat Barbara Hinder Schwarz gewählt. Die Kacheln sind im Stile der Kacheln der New Yorker Subway. Sie sind länglich, es gibt sie auch abgerundet für die Ecken. Es viele Stylingideen erkennbar, die man am liebsten sofort kopieren möchte: gläserne Tortenplatten als Fruchtschalen, grüne, französische Trinkgläser oder hübsche Rollos aus gestreiften Leinenstoffen. Ein hübsches und praktische «Vorzeige-Wandregal» bietet Platz für schöne Dinge, Geschirr und Kochbücher.