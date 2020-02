Mit dem Zug ans andere Ende der Welt

Die Idee den Zug zu nehmen sei nicht unbedingt aus einem Umweltschutz-Gedanken entstanden, sondern eher aus dem Bedürfnis nach entschleunigtem Reisen. Vor über 12 Jahren hat sich das Paar in Neuseeland kennengelernt und träumte seit diesem Zeitpunkt davon, noch einmal ans andere Ende der Welt zurückzukehren. Da sie aber auch gerne noch viele andere Länder bereisen wollten, kam ihnen irgendwann die Idee, diese beiden Wünsche zu kombinieren und einfach nicht nach Neuseeland zu fliegen, sondern den Landweg zu nehmen.

Nachdem die beiden die Kaspische See mit einer Fähre überquert hatten, nutzten sie die Eisenbahn, um durch Kasachstan und Usbekistan zu reisen. Das Zugfahren in anderen Ländern ist ja generell schon ein Abenteuer für sich. Claas sagt, um einen Eindruck zu bekommen, was eine Reise für Einheimische durch diese scheinbar endlosen Länder bedeutet, seien sie oft in der 3. Klasse gereist. Es handelt sich dabei um offene Grossraumabteile mit Liegeflächen, auf denen man tagsüber gemeinsam an Tischen sitzt und nachts schläft. Man verbringt oft zwischen 12 und 32 Stunden in diesen Zügen. Da bleibt genug Zeit, um seine Mitfahrer kennenzulernen, sein Essen mit ihnen zu teilen und am Ende jeder Fahrt fast ein wenig wehmütig auf den Abschied zu blicken.

Jeder Waggon ist mit einem Heizkessel für Wasser ausgestattet. Diese oft noch mit Feuerholz beheizten Tanks versorgen auf eine recht simple Art die Passagiere mit allem, was sie auf einer langen Fahrt brauchen. Tee, Müsli, aber vor allem Instant-Nudelgerichte lassen sich mit dem heissen Wasser einfach zubereiten. Ausserdem dienen diese Kessel als sozialer Treffpunkt, um sich auszutauschen.

Das riesige Russland haben die zwei mit der berühmten Transsibirischen Eisenbahn durchquert, die im Vergleich deutlich moderner als die Züge in den anderen Ländern ist. Laut Claas ein Zugewinn an Komfort und Geschwindigkeit, allerdings auch ein deutlicher Verlust an Charme.

In Tadschikistan, für viele wahrscheinlich ein gänzlich unbekanntes Land, sind die beiden in einem Allrad-Mietwagen über die zweithöchste Autobahn der Welt durchs Pamirgebirge gefahren.

Das tägliche Leben der Menschen in Kirgisistan weist grosse Unterschiede auf. Während die Hauptstadt Bischkek manchmal nicht von einer modernen europäischen Metropole zu unterscheiden ist, geht es auf dem Land sehr altmodisch zu. Viele Menschen sind Bauern und versorgen sich weitgehend selbst. Aufgrund ihres nomadischen Lebensstils in der Vergangenheit gibt es immer noch viele Menschen, die ohne Strom oder fliessendes Wasser leben.

Mittlerweile ist das Paar in China angekommen. Sie sind jetzt schon über ein Jahr lang ohne Flugzeug unterwegs. Es kommt ihnen nicht mehr befremdlich vor, so weit weg von zuhause zu sein, durch das langsame Reisen eröffneten sich auch neue Perspektiven für die riesigen Distanzen. Die Welt hat sich mit der Zeit langsam um sie herum verändert. Sie rechnen damit, mindestens nochmals 15 Monate unterwegs zu sein. Länger als eine Woche im voraus planen sie nie, sie nehmen die Tage so, wie sie kommen.

Und sie sind noch lange nicht am Ziel.

