Mama, bleib doch mal stehen!

Von Patricia Büchel (publiziert am Mon, 21 Oct 2019 03:00:38 +0000)

Da ist die Tramhaltestelle. Ich setze mich auf die Bank und warte. Auf der anderen Seite der

Strasse zwei Kleinkinderzieherinnen, die zügig je einen Kinderwagen schieben. Zwischen

ihnen versucht ein etwa dreijähriges Kind, fast rennend, mitzukommen. Kurze Zeit später auf

dem Trottoir vor mir, ein jüngerer Mann zu Fuss in raschem Tempo. Neben ihm auf einem

winzigen Trottinet ein kleiner Bub mit einem grossen Helm auf dem Kopf, angestrengt

tretend.

Das Tram hält. Ich finde einen Sitzplatz und habe Zeit, über das Gesehene nachzudenken.

Was geschieht, wenn schon kleine Kinder häufig pressieren, immer wieder schnell sein

müssen?

Ihre Art, die Welt wahrzunehmen wird übergangen. Kleine Kinder haben eine andere

Wahrnehmung als wir Erwachsenen. Sie interessieren sich für Details, für kleine, von

Erwachsenen nicht wahrgenommene Dinge. Winzige Veränderungen an vertrauten

Gegenständen fallen ihnen sofort auf. Kleine Kinder nehmen mit allen Sinnen wahr und

brauchen Erwachsene, um ihre Beobachtungen verarbeiten zu können. So wachsen sie in die

Welt ausserhalb der Familie hinein und fangen an, Ursachen und Zusammenhänge zu

verstehen. Wenn die Hinweise und Fragen von den Kindern selber kommen, lernen sie am

meisten, weil sie dann mit all ihren Gefühlen und ihrer ganzen Aufmerksamkeit bei der

Sache sind.

Eine Ameise auf dem Trottoir vor einem Imbissstand, ein vergoldeter Türgriff in Form eines

Drachens, ein Handwerker, der in einer kleinen Gasse das Kopfsteinpflaster ausbessert, der

übergrosse Schnauz eines Mannes auf einem Filmplakat … Kleine Kinder wollen die Ameise

beobachten, den Türgriff berühren und betasten, dem Handwerker zuschauen, auf den

grossen Schnauz zeigen, ihre Verblüffung mitteilen.

Das bedeutet, sich zu bücken, um die Ameise genau sehen zu können und dabei zu

entdecken, dass es da eine kleine Prozession von Ameisen gibt. Das bedeutet, stehen zu

bleiben, das Kind zum Türgriff hoch zu heben, damit es den Türgriff spüren und den Drachen

streicheln kann. Das bedeutet zu beobachten, wie der Handwerker einen Stein von einem

Haufen nimmt, hin und her dreht, bis er ganz genau in die Lücke passt, vielleicht sogar einen

Stein in die Hand nehmen zu dürfen. Das bedeutet, über den weissgelben Schnauz des

Nachbarn reden, den Schnauz, der aussieht wie eine Bürste …

Wenn wir uns auf das Tempo und die Wahrnehmung kleiner Kinder einlassen, öffnet sich die

Tür zu einer neuen Sicht auf die Welt. Kleine Kinder wissen etwas, das wir immer wieder

vergessen: Das Leben ist da, wo wir sind und nicht dort, wo wir hin wollen.

