«Muss ich dir denn alles zehnmal sagen?»

Denn im Gegensatz zum auf den Moment fokussierten Kinderhirn ist unsere gute alte Denkzentrale schon immer drei bis zehn Zacken voraus. Bei der Aufforderung zum Zähneputzen, gehts um die Verhinderung von Löchern, bei der Jacke um die eines nassen Kindes. Wir kalkulieren, berechnen, nehmen die Anforderungen im Aussen auf und setzen sie um, ohne dass uns bewusst wäre, wieviel Denkarbeit eigentlich vorausgeht, bevor daraus eine Durchsage entsteht.

Die kommt bei mir allerdings, ich gebs zu, nicht immer ganz so neutral daher wie bei der ZVV. Vor allem, wenn auch die x-te Wiederholung ins Leere schiesst und mir der blöde Satz: «Muss ich dir denn alles zehn Mal sagen?», aus dem Munde fällt. Oft trifft mich dann ein völlig überraschter Kinderblick und ein: «Was ist, Mama?» die mir klar machen, dass ich gerade erst jetzt gehört worden bin.

Kinderhirne sind eingehüllt

Warum ist das so? Wollen die mich einfach nur ärgern? Nein. Wollen sie nicht. Der Grund ist, dass Kinder sogenannte Hüllenwesen sind. Davon weiss ich, seit ich den Film «Wege aus der Brüllfalle» (hier bestellen) gesehen habe. Auf zauberhafte und überzeugende Art zeigt er, warum «Schokolade!» mit geringer, «Socken aufräumen!» aber mit grosser Wahrscheinlichkeit reaktionsfrei im Raum verpufft. Nicht etwa weil unsere Kinder verzogene, faule Bälger sind, sondern weil das Kinderhirn mit einer Hülle umgeben ist, die in erster Linie Informationen durchlässt, die Spass versprechen. Mit diesem Trick der Natur wird das freie Spiel geschützt, weil Kinder nichts anderes als das effektiv lernen lässt.

Nun leben wir aber in einer Gesellschaft, in der Kinder ihr Leben nicht frei lernend im Wald verbringen, sondern in einer durchstrukturierten Welt, durch die wir, die Leitstelle, sie durchzuschleusen und deren Anforderungen wir ihnen nahe zu bringen haben.

Ich habe bei mir schon oft eine sich anschleichende schlechte Laune beobachtet, an Tagen, an denen sowohl meine Leitstelle als auch der Spassmodus der Kinder auf Hochtouren läuft und mein vorausdenkendes Pflichtbewusstsein und das kindliche Im-Moment-leben aufeinanderprallen.