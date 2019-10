Mütter, ein wirtschaftliches Desaster?

Was ich dabei nicht verstehe: Weshalb darf man nicht gebildet sein, um Kinder grosszuziehen? Weil Hausfrauen und -männer per se doof sind? Und wie muss das eigentlich in den Ohren von Erzieherinnen und Kindergärtnern klingen, wenn man so abschätzig über ihre Arbeit spricht?

Kinder kriegen den verächtlichen Ton mit

Was mir allerdings bei diesem Spruch am meisten weh tut: Wie fühlt sich das für die Kinder an? Sie kriegen ja alles mit. Welche Generation ziehen wir da heran, die von klein auf spüren muss: Du bist uns eine Last, zu laut, zu aufwendig, stehst der Mutter beruflich im Weg. Was nehmen unsere Kinder mit, wenn die Eltern sich darüber streiten, wer mit dem kranken Kind zu Hause bleiben muss und wer seine Bürotermine wahrnehmen darf? Wie ist es, wenn die eigene Mutter seufzend erzählt, wegen der Kinder ihre Karriere aufgegeben haben zu müssen? Oder der Nachbar kommentiert: «Also mir würde ja der intellektuelle Ausgleich fehlen.»

Es gibt viele Dinge, die mir erst klar wurden, als ich selbst Mutter war. Und die ich nie verstehen und schon gar nicht akzeptieren will. Eins davon ist die verächtliche Art und Weise, mit der unsere Gesellschaft mit Kindern und Müttern umgeht. Und als Feministin frage ich mich: Wie konnte es dazu kommen, dass eine solch wichtige Aufgabe, wie die nächste Generation grosszuziehen, als dermassen niedrig angesehen wird? Hat es vielleicht damit zu tun, dass diese Arbeit früher – in der patriarchalischen Kultur – typischerweise von Frauen ausgeführt wurde und ergo wenig Wertschätzung erfuhr?

Feminismus darf sich nicht vom Kapitalismus vereinnahmen lassen. Das ist was mächtig schief gelaufen, wenn es nur als emanzipiert gilt, möglichst schnell wieder berufstätig zu sein und möglichst früh seine Kinder nicht selbst zu betreuen. Ja, der finanzielle Ausgleich ist ein Problem, ja, die Altersarmut von Müttern ist ein noch grösseres Problem. Aber deren Lösungen dürfen nicht mit einem Pferdefuss daherkommen, der das schwächste Glied in unserer Gesellschaft trifft: die Kinder.

Es ist Zeit, das Ganze neu zu denken

Statt uns also über kinderwagenschiebende Akademikerinnen zu empören, sollten wir besser dafür kämpfen, dass auch die Schweiz eine humane Elternzeit einführt. Dafür, dass die Personalabteilungen spannende Teilzeitstellen schaffen und familienfreundlicher werden. Und dafür, dass beide Eltern die ersten Jahre mit ihren Kindern verbringen können, ohne sich um ihre finanzielle Zukunft sorgen zu müssen.

Es ist Zeit, das Ganze neu zu denken. Sich den immensen Wert der Care-Arbeit bewusst zu machen. Mütter und Väter, Hausfrauen und Hausmänner mehr Anerkennung zu schenken. Nicht zuletzt auch deshalb: Ohne die unbezahlte Care-Arbeit von uns Eltern gäbe es auch kein Humankapital von morgen. Das wäre doch ein wahres Desaster für unsere Wirtschaft.

———-

Dieser Text erschien zuerst auf Instagram bei @chezmamapoule (https://www.instagram.com/chezmamapoule/)

