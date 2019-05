Hirsche zu Gast bei Menschen

Aber wieso wird eine solche Tierart im urbanen Umfeld aufblühen? Der Sikahirsch sucht der Gesellschaft und zeigt eine gute Anpassungsfähigkeit. In Nara wird der Hirsch als Haustier wahrgenommen. Er ist beliebt und wird deswegen innerhalb der Stadt geschützt. In anderen Teilen Japans ist das leider nicht der Fall: Sikahirsche werden wegen ihrem Nahrungsbedarf gejagt und getötet. In Nara finder aber dieser Hirsch Zuflucht.

Seit 2011 interessiert sich die Fotografin Yoko Ishii für dieses Tier und macht seitdem ungewöhnliche Aufnahme von dem. 2015 wurde ihr erstes Fotobuch Dear Deer publiziert. Ihr Fotos werden ab dem 29. Mai bis zum 18. Juni 2019 anlässlich des Auckland Festival of Photography ausgestellt. Mehr Informationen finden Sie auf Facebook und auf Ihre Webseite.

