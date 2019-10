Wie Sie Geld verdienen mit Gesundheitstrends

Gleichzeitig nehmen aber Krankheiten wie Fettleibigkeit, Krebs, Diabetes, aber auch Alzheimer immer mehr zu. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung auf der einen Seite und der Zunahme von vielen Zivilisationskrankheiten klettert die Nachfrage nach Medikamenten, die Heilung oder zumindest Linderung versprechen deutlich in die Höhe.

Gut sichtbar ist das bei Erkrankungen der Leber, wie eine aktuelle Studie der zur an der Schweizer Börse kotierten Bellevue Group gehörenden Adamant Healthcare zeigt.

Die Leber ist das Chemielabor des menschlichen Körpers. Als Schaltstelle für die Verarbeitung von Nährstoffen und für die Synthese vieler essenzieller Stoffe kontrolliert sie mehr als 500 Stoffwechselprozesse. Sie reguliert die Zusammensetzung des Blutes, baut rote Blutkörperchen ab und produziert unter anderem Gallensäfte, Proteine, Cholesterin, Fette und Bluteiweiss. Zugleich ist sie ein wichtiges Immunorgan und übernimmt Abwehrfunktionen gegenüber Bakterien und Viren.

«Gerät dieses Organ aus den Fugen, kann es zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden kommen», sagt Cyrill Zimmermann, Head Healthcare Funds & Mandates bei der Bellevue Group. Chronische Leberentzündungen würden zu Vernarbungen, Organversagen und Krebs führen. Die Folge sind lange und kostspielige stationäre Behandlungen.

«Erschwerend kommt hinzu, dass sich Krankheitssymptome erst im fortgeschrittenen Stadium zeigen, wenn bereits eine massive Organschädigung vorliegt», erklärt Zimmermann. Umso mehr sei es erstaunlich, dass in den letzten Jahren nur wenige Arzneien auf den Markt kamen, deren Wirkprofil auf die vielfältigen Funktionsstörungen der Leber ausgerichtet ist. Immerhin relativ gut behandeln liessen sich Hepatitis-Infektionen, die weltweit am meisten verbreitete Lebererkrankung.

Das in medizinischer wie auch kommerzieller Hinsicht grösste Potenzial bieten laut Zimmermann die metabolische Fettleber und die nichtalkoholische Fettleberentzündung als die zwei am stärksten wachsenden Lebererkrankungen. Hauptursache für Letztere ist die ungesunde Ernährung in Verbindung mit Bewegungsmangel.