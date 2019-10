Freizügigkeitsgeld gehört investiert

Von Martin Spieler (publiziert am Wed, 09 Oct 2019 02:50:14 +0000)

Ich habe Ihre Empfehlung im Artikel mit dem Titel «Teure Fonds: nutzen Sie günstigere Alternativen» gelesen: Was raten Sie bei Freizügigkeitskonti? Ist es empfehlenswert, diese in Vorsorgefonds zu investieren? Ich habe einen Anlagehorizont von 15 Jahren. Die CS wie auch die ZKB haben diese passiv verwalteten Indexfonds im Angebot – auch mit hohem Aktienanteil etc. Was ist Ihre Empfehlung? C.M.