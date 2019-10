So optimieren Sie Ihre Altersvorsorge

Von Leo Ferraro (publiziert am Fri, 18 Oct 2019 02:50:06 +0000)

Ich habe Teilzeit gearbeitet und nicht so viel in der Pensionskasse gespart. Immerhin habe ich eine 3. Säule. Da ich 61 bin, könnte ich diese beziehen und meine Pensionskasse optimieren. So würde ich doch viel Steuern sparen? A.L.

Nein. Wenn es ihr primäres Ziel ist, mit dem Schritt jetzt, wo Sie noch erwerbstätig sind, Steuern zu sparen, würde ich Ihnen davon abraten.

Das Guthaben in der Säule 3a dürfen Sie zwar in die Pensionskasse verschieben. Doch dann können Sie das Geld nicht nochmals bei den Steuern in Abzug bringen, denn das haben Sie bereits bei der Einzahlung in die 3. Säule gemacht. Der Vorgang ist in der Regel steuerneutral.