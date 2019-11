So bleiben Sie im Alter finanziell flexibel

Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 16 Nov 2019 03:50:56 +0000)

Mein Partner erhält mit der Pensionierung eine Versicherung von rund 180’000 Franken ausbezahlt. Die Versicherung schlägt ihm vor, das Geld bei ihr während zehn weiteren Jahren stehen zulassen, mit einer Verzinsung von 0,25 Prozent. Ich glaube, das Beste wäre, wenn mein Partner sich selber einen Auszahlungsplan erstellt. Mein Partner denkt auch daran, 50’000 Franken direkt in Dividendenperlen zu investieren. Das Ausfallrisiko nähme er in Kauf. Was würden Sie machen? J.B.