Nutzen Sie das Potenzial Ihres Ersparten!

Sie schreiben mir, dass Sie sich in der Vergangenheit nicht um Ihre Altersvorsorge gekümmert haben. Bis zu Ihrer ordentlichen Pensionierung als Frau mit 64 Jahren haben Sie noch fünf Jahre, die Sie zur Stärkung Ihrer Vorsorge nutzen könnten. Darum empfehle ich Ihnen, bei Ihrer Bank oder Versicherung so rasch wie möglich eine Vorsorgeanalyse machen zu lassen und auch Ihre Pensionierung zu planen. In diesem Rahmen kann man Ihnen Ihre genauen Optionen aufzeigen.

Ohne die Details zu kennen, dürfte es sich für Sie lohnen, wenn Sie die steuerbegünstige Säule 3a nutzen. Dazu würde ich möglichst den Maximalbetrag einzahlen. Da Sie den Grossteil Ihres Einkommens als Unselbständigerwerbende erwirtschaften und somit auch eine Pensionskasse haben, dürfen Sie in diesem Jahr maximal 6826 Franken in die Säule 3a einzahlen. Diesen Betrag können Sie dann in der nächsten Steuererklärung voll in Abzug bringen und damit Steuern sparen.

Zu prüfen wäre auch, ob es allenfalls sinnvoll wäre, über die Säule 3a hinaus auch noch eine freiwillige Einzahlung in Ihre Pensionskasse zu tätigen. Anhand Ihrer Beschreibung gehe ich davon aus, dass es für Sie möglich sein dürfte, noch freiwillige Zusatzzahlungen in die Pensionskasse zu leisten.

Wenn Sie in den nächsten fünf Jahren noch je einen namhaften Betrag in die PK einzahlen würden, könnten Sie so Ihre spätere Altersrente aufbessern und den jeweiligen Betrag ebenfalls bei den Steuern in Abzug bringen, was unter dem Strich zusammen mit der 3. Säule eine erhebliche Steuerersparnis pro Jahr bringt – insbesondere, wenn Sie die Einzahlungen staffeln, was ich empfehle.

Keinen Sinn würde eine solche freiwillige Einzahlung allerdings machen, falls Ihre Pensionskasse finanziell nicht robust wäre und falls Sie planen, sich statt der Rente das Kapital aus der Pensionskasse auszahlen zu lassen.

Drei Jahre vor einem Kapitalbezug sollten Sie keine freiwilligen Einzahlungen in die PK mehr vornehmen, da der Steuerabzug dann von den Steuerbehörden nicht mehr akzeptiert würde. Sie könnten dann nur noch in diesem und im nächsten Jahr eine solche Zahlung machen und bei den Steuern in Abzug bringen. Auch diese Aspekte können Sie im Rahmen einer Vorsorge- und Pensionsplanung mit Ihrer Bank oder Versicherung im Detail analysieren und sich die genauen steuerlichen Konsequenzen aufzeigen lassen.

In jedem Fall sollten Sie aber die 300’000 Franken auf den verschiedenen Bankkonten nicht wie bis jetzt brach liegen lassen, sondern gewinnbringend investieren. Denn auf dem Geld haben Sie jetzt keinen Zins und verlieren unter Berücksichtigung der Gebühren und der kleinen Teuerung faktisch Geld.

Wenn Sie mit dem Geld Ihre Altersvorsorge stärken und auch noch Steuern sparen können, dürften Sie auf lange Sicht deutlich besser fahren.

