Warum hohe Dividenden nie garantiert sind

Die Mehrheit der im Swiss Market Index (SMI) enthalten Schweizer Blue Chips weist eine attraktive Dividendenrendite aus. Besonders interessant sind punkto Dividendenrendite die grossen Versicherer: Swiss Re hat eine Dividendenrendite von rund 5,8 Prozent, die Zurich 5,4 Prozent und die Swiss Life eine solche von immerhin rund 3,5 Prozent.

Über 4 Prozent bringen Adecco, LafargeHolcim, Swisscom und ABB. Spitzenreiter unter den SMI-Titeln ist bezüglich der Dividendenrendite aktuell die UBS mit einer Rendite von über 6 Prozent, was allerdings in erster Linie damit zu tun hat, dass der Kurs der UBS-Papiere tief im Keller notiert.

Selbst Topaktien wie Nestlé, Roche und Novartis gelte als Dividendenperlen. So gesehen könnten Sie tatsächlich ein Portfolio mit den Schweizer Dividendenstars zusammenstellen und einen erfreulichen Ertrag nur schon mittels Dividenden erzielen.

Leider hat die Sache gleich zwei grosse Haken: Wenn Sie den bisherigen Verwaltungsauftrag bei Ihrer Bank stoppen und Ihr Depot liquidieren und stattdessen nur noch auf Dividendenperlen aus dem SMI setzen, sparen Sie zwar die Gebühren für die Vermögensverwaltung, gehen aber ein erhebliches Klumpenrisiko ein.

Jetzt ist Ihr Depot auf über 30 Positionen, wie Sie mir schreiben breit, diversifiziert. Wenn Sie nur noch einige – wenngleich dividendenstarke – Schweizer Blue Chips halten, verfügen Sie nicht mehr über eine Diversifikation, sondern tragen ein Klumpenrisiko.

In diesem Jahr haben sich zwar die SMI-Werte von wenigen Ausnahmen abgesehen sehr erfreulich entwickelt. Wir haben aber auch schon Jahre gesehen, als die SMI-Titel auch im internationalen Vergleich schlecht abgeschnitten hatten.

Wenn Sie diesen Weg gehen, müssen Sie mit starken Kursschwankungen leben können, da die Aktienmärkte auch längere Phasen durch eine Korrektur gehen können. Und Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie ein hohes Klumpenrisiko eingehen.

Der zweite Haken ist ebenso wichtig: Sie haben keine Garantie, dass Sie mit den SMI-Werten auch in Zukunft so hohe Dividendenrenditen erzielen. Einen gesicherten Ertrag, wie Sie es sich wünschen, haben Sie auch mit den Dividendenstars unter den SMI-Werten keineswegs. Wenn es bei den Firmen operativ weniger gut läuft als in den vergangenen Jahren, müssen Sie damit rechnen, dass die Dividenden gesenkt oder in einer Krise sogar ganz gestrichen werden, was zum Glück selten vorkommt.