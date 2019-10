Fragen Sie den Berater nach seiner Provision

Entweder setzen Sie auf höchste Sicherheit, was aber zur Folge hat, dass Sie kaum Zins erhalten, da sehr sichere Frankenanleihen kaum mehr Zins abwerfen oder sogar wie die Schweizer Bundesobligationen eine deutliche Minusrendite aufweisen. Oder aber Sie fokussieren sich auf einen etwas höheren Ertrag, was aber zur Konsequenz hat, dass Sie bei der Bonität der Anleihenschuldner deutliche Abstriche machen und je nach Wahl der Wertschriften stärkere Kursschwankungen in Kauf nehmen müssen.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Sie könnten auch einen Fonds mit Schweizer Top-Dividendenperlen wie Zurich, Swiss Re, Swiss Life, Swisscom, Nestlé, Novartis etc. nutzen, die eine hohe Dividendenrendite von 2 bis 6 Prozent abwerfen. Der Preis dafür ist aber, dass Sie mit einem solchen Fonds starke Kursschwankungen in Kauf nehmen müssten, was Ihrem Wunsch nach hoher Sicherheit widerspricht. Oder der Fonds enthält Anleihen von Schuldnern mit tiefer Bonität, was zwar tatsächlich mehr Ausschüttung, aber auch höhere Risiken bringt.

Bevor Sie einfach rasch kündigen, würde ich mich zusätzlich von Ihrer bisherigen Hausbank beraten lassen, Ihre Bedürfnisse einbringen und mit dieser auch konkret den Vorschlag Ihres Finanzplaners besprechen. Dann haben Sie eine zusätzliche Sichtweise und die nötigen Grundlagen, um selbst entscheiden zu können.

Vielleicht sind Sie dann überzeugt, dass Ihnen die neue Finanzfirma mehr bringt und kündigen oder aber Sie wechseln einfach in einen anderen Fonds mit mehr Ausschüttung und können ohne grossen Aufwand bei Ihrer bisherigen Bank bleiben.

