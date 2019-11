Burmas vergessener Bürgerkrieg

Um Kachin kämpfen die burmesische Regierungsarmee und Rebellengruppen. Die Kachin Independence Army (KIA) hatte 1961 begonnen, für die Unabhängigkeit zu kämpfen, später dann für Autonomie innerhalb eines föderalen Systems. Ein im Jahr 1994 unterzeichneter Waffenstillstand zwischen der KIA und der damaligen Militärregierung dauerte bis 2011.

Nebst der politischen Macht geht es auch um die Kontrolle von Bodenschätzen, so zum Beispiel um Edelsteine. 2015 scheiterte ein geplantes Friedensabkommen. Der Kachin-Konflikt hat im Laufe der Jahre über 150’000 Menschen aus ihren Dörfern vertrieben. Viele Flüchtlinge leben in Lagern unweit der Grenze zu China. Tausende Menschen sind ums Leben gekommen. Amnesty und Human Rights Watch berichten regelmässig über Menschenrechtsverletzungen in Burma.

Als der Kachin-Konflikt im Frühling 2018 wieder einmal eskalierte, berichtete die britische Zeitung «The Guardian» in einer Reportage über «Burmas unsichtbaren Krieg gegen Kachins christliche Minderheit». Betroffene sprachen von ethnischer Säuberung. Es sei ein «langsamer Genozid» im Gange, hiess es im Bericht. Letztes Jahr wandten sich zivilgesellschaftliche Gruppen aus Kachin in einem offenen Brief an den UNO-Sicherheitsrat: «Das burmesische Militär versucht, unsere Identität als Minderheit sowie unsere Religion zu zerstören, unser Land zu kolonisieren und unsere Ressourcen an sich zu reissen.» Eine Untersuchungskommission der UNO hat im letzten September einen Bericht veröffentlicht. Burmas Sicherheitskräften werden Misshandlungen, Folter und sexuelle Gewalt vorgeworfen. Burma weist die Vorwürfe zurück.

Der Beitrag erschien zuerst auf Zoom Fotoblog.