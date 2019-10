Roadtrip durch Kalifornien

Von catherinewaibel (publiziert am Thu, 31 Oct 2019 15:26:54 +0000)

Der Fotojournalist Dennis Stock reiste im Jahr 1968 ohne feste Planung entlang den Autobahnen Kaliforniens, um mit seiner Kamera die Landschaften und Menschen zu dokumentieren. Die Hippies standen zu jener Zeit am Zenit ihrer Gegenkultur und wurden in Stocks Fotoarbeit zu Protagonisten. Nach seiner fünf-wöchigen Reise liess der gebürtiger New Yorker seine schwarz-weiss Aufnahmen in den Bildband «California Trip» publizieren. Die atmosphärischen und zum Teil humorvollen Fotografien dieser Hippie-Euphorie verkörpern den damaligen Zeitgeist der amerikanischen Westküste.