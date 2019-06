Von kelly (publiziert am Thu, 27 Jun 2019 00:31:38 +0000)

Ein Volksfest, ein Zeremoniell, ein Kulturspektakel. Nur alle 20 Jahre findet die Fête des Vignerons, das Winzerfest, in Vevey statt. Die «Fête» gibt es seit 1797. In diesem Sommer ist es wieder so weit. Am 18. Juli krönt die Winzerbruderschaft des Lavaux, die Confrérie des Vignerons, den besten Rebbauern der vergangenen Jahre. Wer die Krone bekommt, bleibt bis zu diesem Moment geheim. Es ist der Höhepunkt eines gigantischen, rund zweieinhalb Stunden dauernden Spektakels.