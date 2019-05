Ein Lächeln gegen das alltägliche Elend

Von kelly (publiziert am Wed, 08 May 2019 03:13:53 +0000)

Die Stadt: ihre Wolkenkrätzer, ihre vielfältige Karrieremöglichkeiten und alles bei der Hand zu haben. Sie stellt die Hoffnung eines besseren Lebensstandards vor. Heutzutage stimmt es aber nicht so ganz: zu Metropolen gehören auch dunkle Gassen und Peripherie. Dort hat der Fotograf Miguel Rio Branco Obdachlose, Bettler oder Stassenverkäuferinnen in Armut und Verslumung aufgenommen. Verfall und Marginalisierung entstehen daneben, wo sich die Menge befindet. In seinem Buch Maldicidade vermischen sich farbige und schwarz-weisse Fotos, die trotz des Elendes auch Freude zeigen.