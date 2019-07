Von kelly (publiziert am Tue, 23 Jul 2019 22:21:05 +0000)

Sie zählt wahrscheinlich als die berühmteste unbekannte Fotografin Amerikas, sagt die New York Times. Evelyn Hofer (1922-2009) hat Persönlichkeiten wie Andy Warhol, Städte wie New York, Dublin und London sowie Innenräume porträtiert. Stillleben hatte sie auch im Griff. Mit Sorgfalt und Geduld bringt sie jedem Element seinen richtige Platz im Bild, so dass Hofer uns ihre eigene Ansicht über ihre Umgebung übermittelt. Wie in der Malerei werden Licht und Schatten technisch und genau bearbeitet. Ihre Fotos von Städten aus der 1950er – 1960er Jahre haben den Aufbau mehreren Büchern erlaubt.