Wachsende Chancen einer schlechten Idee

Dieser kann dann nach Belieben die Ausgaben erhöhen ohne dass die Verschuldung eine Rolle spielt. Nur wenn das zu Inflation führt, muss der Staat die Ausgaben zurückfahren und die Steuern erhöhen. Denn auch die Inflationsbekämpfung soll hier nicht mehr Aufgabe der Notenbank, sondern des Staates werden. Eine MMT-Politik setzt einzig voraus, dass eine Land eine eigene Währung mit einer eigenen Notenbank hat. In der Eurozone wäre sie für ein Mitgliedsland daher unmöglich.

Eine Umsetzung der MMT-Ideen in der Praxis steht bisher nirgendwo an – auch wenn sie in Ökonomenkreisen intensiv debattiert werden. Doch selbst da halten sie führende Vertreter verschiedener Richtungen unbrauchbar für eine Umsetzung. Das liegt vor allem daran, dass bei den Staatsausgaben und den Steuern selten konjunkturelle Überlegungen mit einfliessen und sie insbesondere nicht so flexibel angepasst werden können, wie Leitzinsen der Notenbank. Und dass Staatschulden nun doch nicht so gefährlich sein sollen, ist nach all den Berichten über deren Gefahren in den letzten Jahre für viele eine schwere Kost.

Doch ob man die Politik à la MMT mag oder nicht – ihre Bedeutung könnte durchaus noch weiter zunehmen und auch ihre Umsetzung in Zukunft ist alles andere als ausgeschlossen. Der Grund liegt in der Wirtschaftspolitik seit der Finanzkrise und der Situation der Notenbanken.

Einerseits haben die Notenbanken in vielen Ländern in den letzten Jahren bereits im grossen Stil Staatsanleihen aufgekauft und eine Reihe von Ländern haben sich massiv weiter verschuldet. Dennoch ist die Inflation meist tief geblieben – tiefer als es die Notenbanken sich zu Ziel gesetzt haben. Und noch viel wichtiger: Die Möglichkeiten der Notenbanken in einer künftigen Rezession sind so gut wie ausgeschossen. Die Leitzinsen sind in den westlichen Ländern äusserst tief oder – wie in der Schweiz – bereits im negativen Bereich. Sie weiter stark zu senken, um Kredite und Investitionen zu verbilligen, stösst an Grenzen. So wie man einst auch Negativzinsen für eine verrückte Idee gehalten hätte wurden sie in der Not und mangels Alternativen dann doch eingeführt. Gut möglich, dass es mit MMT genauso kommt.

