Vom Kaugummi zum K.o.

Wie in der Schweiz sind Schwimmbäder in Deutschland ein Teil des sozialen und kulturellen Lebens. Mit niedrigen Eintrittpreisen sind sie eine beliebte Freizeitaktivität für Menschen aller Gesellschaftsschichten, denn in Badekleidung sehen wir alle gleich – vorteilhaft oder unvorteilhaft aus. Der deutsche Fotograf Stephan Zirwes arbeitete schon lange vor dem grossen Hype mit Drohnen. Mit seinem aktuellen Projekt gewann er den ersten Platz in der Kategorie Architektur.

In der Kategorie Dokumentarfotografie belegt der Italiener Federico Borella den ersten Platz. Die Witwe Rasanthi, deren 65-jähriger Ehemann Selvarasy im Mai 2017 Suizid beging, ist ein Sinnbild für steigende Suizidraten unter indischen Bauern. Er hatte Geldschulden bei einer Kooperative. Gemäss einer Studie von Tamma A.Carleton hat die Klimaerwärmung in den letzten 30 Jahren einen grossen Einfluss darauf hat, dass 59’300 Bausern sich das Leben nahmen. Der Totenkopf gehört gemäss Angaben von Herrn Premkumar einem Bauern, der den Freitod wählte. Premkumar ist Mitglied der südindischen Bauerngewerkschaft. Der Totenschädel wurde auch bei Protesten 2017 mitgetragen, als Bauern Hilfsmassnahmen gegen die schlimmste Dürre seit 140 Jahren forderten.

Das Resultat aus 18 Jahren fotografischem Schaffen den Briten Ed Thompson gewinnt den dritten Platz in der Kategorie Kurz und bündig. Thompson dokumentiert seit eh und je das alltägliche Leben im Süden Englands. Die Bilder stehen sinnbildlich für die Suche der eigenen Bildsprache. Je länger die Aufnahmen zurückliegen, desto mehr finde er Gefallen daran, dass er die Welt immer aus dieser Perspektive gesehen habe.

Mit seinem Projekt über Xinjiang, die grösste autonome Region im Nordwesten Chinas reichte es dem chinesischen Absolventen der London University of Arts für den zweiten Platz in der Kategorie Entdeckungen. Die Region, in der er geboren wurde, ist ein Ort, an dem heute Dutzende ethnischer Gruppen nebeneinander leben. Wenn man dem Fluss entlang geht, sieht man die fortschreitende Entwicklung und gleichzeitig die Jahrtausende alte Hinterlassenschaft der buddhistischen Hochkultur.

Nicolas Gaspardel und Pauline Baert siedeln ihre Kunstwerke irgendwo zwischen Dali und Maurizio Cattelan an. Essen steht bei ihnen immer im Fokus. Die bunten Fotografien, die sich an der Popkultur orientieren, verhalfen dem Duo zum ersten Platz in der Kategorie Stillleben. Gaspardel und Baert gaben ihrem Projekt den Namen Yuck. Er soll ihre Suche nach der künstlichen Schönheit in der Hässlichkeit unterstreichen.

In der Kategorie Landschaft gewann der Brite Marco Kesseler mit seiner Arbeit Polytunnel. Sein Projekt widmet sich den Räumen, zwischen welchen unsere Lebensmittel produziert werden. Die Beziehung zwischen Chaos und Kontrolle faszinierte Kesseler. Im Gewächshaus werden die Jahreszeiten durch Plastikfolien verlängert oder gemildert und dadurch ein eigener kleiner Kosmos geschafft.

Der Fussball hat seine Ursprünge in Grossbritannien. Im Jahr 1863 gründeten die Briten der ersten Fussballverband. Mit dem erstmaligen Festlegen von Regeln machten sie sich zu den Erfindern des Fussballsports. Bis heute erfreut sich Fussball grosser Beliebtheit und jede Woche unterstützen tausende Fans ihr jeweiliges Team – von der Premier League bis in die unteren Ligen. Thomas Nielsens Bilder zeigen die Fans Brentford FC in West London. Mit diesen Bildern schaffte es der Däne auf den dritten Platz in der Kategorie Sport.