Ehemaliger Nationalrat – Bieler Lehrer und Politiker Arthur Villard erhält Promenade Eine neue Promenade in der Stadt Biel soll nach einem ehemaligen Stadt-, Gemeinde-, Gross- und Nationalrat benannt werden.

Nach dem Bieler Lehrer und SP-Politiker Arthur Villard wird in seiner Heimatstadt eine neue Promenade benannt. Foto: Keystone

Er unterrichtete nur einen Steinwurf von jenem Ort entfernt, der nun seinen Namen tragen soll: der Bieler Lehrer und Politiker Arthur Villard. Die Bieler Stadtregierung hat beschlossen, einen voraussichtlich 2021 entstehenden öffentlichen Freiraum im Zentrum des Mettquartiers nach ihm zu benennen.

Der Freiraum entsteht zwischen der Mühlestrasse und dem Gottfried-Ischer-Weg. Die rund 200 Meter lange Verbindungsachse trägt künftig den Namen Arthur-Villard-Promenade, wie der Bieler Gemeinderat am Mittwoch mitteilte.

Villard prägte das politische Leben der Stadt Biel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Sozialdemokrat war von 1968 bis 1976 Mitglied des Stadtrats. Von 1976 bis 1979 gehörte er dem Gemeinderat an. Auch in den bernischen Grossen Rat und in den Nationalrat wurde Villard gewählt.

Sein Engagement in der Friedensbewegung, seine linkssozialistischen Ansichten und seine antiautoritären Unterrichtsmethoden trugen ihm auch viele Anfeindungen ein – selbst in der eigenen Partei.

Als Lehrer unterrichtete er im Schulhaus Mett. Nach seinem Rückzug aus Beruf und Politik lebte er zeitweise in Südfrankreich, behielt aber Wohnsitz in Biel bis zu seinem Tod 1995.

2017 überwies der Stadtrat ein Postulat, das die Benennung eines Platzes oder einer Strasse nach Arthur Villard verlangte. Die neue Promenade soll zu einem möglichst motorfahrzeugfreien Erholungsraum für die Anwohnenden und gleichzeitig zu einer sicheren Wegverbindung für den Langsamverkehr und zu einem sicheren Schulweg werden. Realisiert wird die Promenade im Zusammenhang mit den privaten Bauvorhaben am Bärenplatz.

SDA/mb