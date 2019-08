Best of: Ein Traum von einem Sommerhaus

«Ich habe immer von einer Hütte in der Nähe meiner Wurzeln geträumt, denn wir waren stets zu viert Gäste bei meinen Verwandten. Ich wünschte mir ein Zuhause, in dem auch ich Gäste empfangen kann. In einem Wohnmobil geht so was schlecht. Dazu kommt, dass unsere Töchter im Teenageralter bald beide keine langen Sommerferien mehr haben und wir eher eine Basis brauchen, um auch für kurze Zeit und das ganze Jahr hindurch in den Norden zu reisen.» Line machte sich also auf die Suche nach einer «Hytte» und hat dabei ein Haus gefunden. Hier sitzt sie mit ihren Töchtern Liv und Mia auf einem der typisch norwegischen Felsen vor ihrem Haus.

«In Norwegen gibt es sogenannte Hüttenareale nahe am Wasser und im Wald», erklärt Line. Für diese Hütten gelten andere Bauvorgaben. Diese Sommerhäuser sind meist einfach und haben keine richtige Kanalisation. Das war es aber nicht, was sie davon abhielt, eine Hütte zu kaufen – schliesslich sind sie als Camper Einfachheit gewohnt –, sondern die Grösse.So begann sie, nach Häusern in der Gegend ihrer ursprünglichen Heimat Ausschau zu halten. Dabei ist sie auf dieses Haus gestossen, von dem sie sofort total begeistert war.

«Es war abenteuerlich. Wir reisten letztes Jahr im Januar kurzentschlossen fürdie Besichtigung hin, undnach einer schlaflosen Nacht auf dem Bettsofa meines Vaters war am nächsten Tag bereits die Entscheidung fällig, da der Verkauf in einem sofortigen Bieteverfahren stattfand. Wir gaben ein Gebot ab und mussten wieder auf den Flieger nach Hause. Nach einer kurzen Verhandlung während der Zwischenlandung erfuhren wir dann, schon fast wieder in der Luft, dass wir den Zuschlag bekommen haben.»

Der Bungalowbefindet sich in der Sackgasse einer Wohnsiedlung am Rande des Hüttengebiets am Meer. So hat man, trotz dem Komfort eines richtigen Hauses, Hütten-Feeling. Für die Wohnfrau und Architektur- und Designliebhaberin war es Liebe auf den ersten Blick. Gebaut wurde das Haus am «Vindlyveien» in Larvik vor 50 Jahren von dem lokalen Architekten Ulrik Hellum, der es schön und harmonisch in die Landschaft einbettete. Line Numme gab ihrem Ferienhaus auch gleich den gleichen Namen, denn Vindlyveien bedeutet so viel wie im Windlee. Es liegt auf einer Erhöhung, und trotz Ausrichtung zum Meer bietet es durch seine Bauart Schutz vor dem Wind.

Zum hellgrau gestrichenen Holzhaus gehören eine grosse Terrasse, ein wenig Wiese und die für die norwegische Küste so typischen, abgerundeten Felsen, welche Line über alles liebt.

Alle Räume des Hauses befinden sich auf einer Ebene.«Das Haus war in perfektem Zustand und ich musste nichts verändern oder streichen», erklärt Line.»

Übernommen hatte sie das Haus dann vor einem Jahr im April. Die damaligen Frühlingsferien nutzte sie, um einzuziehen und es einzurichten. Natürlich profitierte Line von ihrem Fachwissen. Sie bestellte vieles online. Zum Glück lernte sie die vorherigen Besitzer kennen. Diese machten sie nämlich per Facebook ausfindig, um ihnen Glück zu wünschen in ihrem neuen Heim. «In Norwegen werden Hausverkäufe in der Regel über Makler abgewickelt, so hat man keinen direkten Kontakt zu den Bewohnern des Hauses», erklärt Line. «Umso glücklicher war ich, als die Vorbesitzerin mit mir Kontakt aufnahm, denn so konnte ich sie fragen, ob die bestellten Möbel bereits vor der Hausübernahme in die Garage geliefert werden dürfen.» Das durften sie, und bei der Ankunft im Frühling konnte also einfach ausgepackt und eingerichtet werden.